Charles Oliveira fora; Alexander Volkanovski agora enfrenta Islam Makhachev na luta principal do UFC 294

O UFC 294 tem nova luta principal com Charles Oliveira expulso do card devido a lesão, e o campeão peso leve Islam Makhachev entrando no lugar para enfrentar Alexander Volkanovski.

A revanche, anunciada pelo CEO do UFC, Dana White, após o final da 7ª temporada do A série de concorrentesé a manchete da última viagem do UFC a Abu Dhabi em 14 de outubro. O podcast Overdogs relatou inicialmente a notícia, que chega faltando menos de duas semanas para o evento.

White disse que Oliveira sofreu um grave corte na sobrancelha no quinto round do sparring da noite de segunda-feira e não conseguiu comparecer à luta. O CEO do UFC expressou sua indignação pelo ex-campeão dos leves não ter entrado em contato com a promoção antes de levar os pontos no ferimento. Ele também reclamou do vazamento de informações antes que a promoção pudesse contar aos seus parceiros em Abu Dhabi.

É uma mudança sísmica para o próximo pay-per-view. Volkanovski intervém para vingar uma derrota violenta para Makhachev quando se encontraram pela primeira vez em fevereiro. Volkanovski fez lobby por uma revanche imediata, mas em vez disso defendeu o título dos penas do UFC com uma vitória desigual sobre Yair Rodriguez em julho.

Todos os sinais apontavam para Volkanovski defender seu cinturão novamente em janeiro contra Ilia Topuria, mas parece que esses planos serão adiados por enquanto, enquanto o australiano faz sua segunda tentativa de se tornar campeão de duas divisões do UFC.

Com Makhachev x Volkanovski 2 na posição principal, o candidato ao peso leve Matuesz Gamrot permanece no lugar como reserva caso algo mais aconteça entre agora e 14 de outubro. O card acontece na Etihad Arena em Abu Dhabi com transmissão ao vivo no ESPN+ pay-per-view nos EUA