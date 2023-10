Charles Oliveira não ‘dá a mínima para o que as pessoas falam’ sobre desistência do UFC 294

Charles Oliveira tem pouco tempo para os que duvidam.

Os olhos do brasileiro estão firmemente voltados para a reconquista do título dos leves desde que perdeu a luta pelo cinturão vago contra Islam Makhachev no UFC 280. Eles estavam programados para uma revanche na luta principal do UFC 294, mas o campeão peso pena Alexander Volkanovski interveio depois que Oliveira foi forçado a desistir devido a um corte apenas 12 dias antes da noite da luta.

Houve muita consternação com o corte que levou Oliveira a se retirar, incluindo uma discussão sobre por que ele e sua equipe tentaram resolver o problema sozinhos, em vez de alertar imediatamente o UFC. O ex-campeão dos leves explicou seu lado da história no A hora do MMA.

“Quero que as pessoas respondam isso rápido”, disse Oliveira por meio de um tradutor. “Pense sobre isso, diga que isso acontece com você. Você está lutando, está treinando lá fora, e de repente você ganha um corte ali mesmo, um corte enorme. O que você faz? Você vai lá 12 dias antes da luta e liga para o UFC e vai dizer: ‘O que você recomenda?’ Você está cortado bem aí. Nós temos um médico. Temos uma ótima equipe médica que tem trabalhado bem com todos. A primeira coisa que fazemos: ‘Isso está sangrando. Isso é enorme. Vamos ao médico.

“Ele fez um ótimo trabalho, o médico fez pontos internos, pontos externos, ficou tudo ótimo. Não acho que um cirurgião plástico teria me preparado para essa luta. Só para você entender, neste momento já se passaram três semanas desde que isso aconteceu e os pontos externos ainda estão abertos. Esse corte não foi fechado. Você quer buscar a solução mais rápida possível e temos uma ótima equipe de médicos e eles fizeram exatamente o que precisava ser feito e nós apenas tentamos porque queríamos que fosse resolvido imediatamente.”

Um dos céticos mais notáveis ​​em relação à desistência de Oliveira foi o desafiante peso meio-médio do UFC, Belal Muhammad. “Lembre-se do Nome” recorreu às redes sociais para acusar Oliveira de encontrar uma saída para a briga, chegando a dizer que acreditava que Oliveira pode até ter se cortado de propósito.

É uma acusação para a qual Oliveira apenas revira os olhos.

“Estou nisso há 13 anos”, disse Oliveira. “Não vim ontem para o UFC. Estou nisso há 13 anos e vou contar aqui a verdadeira conversa: Eles querem surfar a minha onda. É isso que está acontecendo. Eles só querem aparecer e se tornarem conhecidos, vistos e ouvidos. Pense nisso: quem realmente inventaria ou causaria uma situação em que ele tivesse um corte tão grande e profundo no dia da viagem. Esses caras só falam merda, é isso que eles fazem o tempo todo, e no final das contas eu não presto atenção neles.

“Para o UFC, quando contei ao UFC o que aconteceu e realmente expliquei a situação para eles, o apoio que recebi do UFC, eles entenderam quem eu sou. Eles entendem quem é Charles Oliveira. Eles entendem que já estou pensando nos treinos que preciso fazer, em tudo que preciso fazer para voltar e em tudo que preciso fazer para voltar a ser campeão. Eles entendem isso. Na verdade, eu realmente não dou a mínima para o que as pessoas dizem.”

Embora Oliveira não espere que seu corte o mantenha fora de ação por muito tempo, o fato é que não conseguir chegar à revanche contra Makhachev agora o coloca de volta na lista de espera pela disputa pelo título. Muito provavelmente, a oferta para lutar contra Makhachev irá para ele ou para Justin Gaethje, que recentemente derrotou Dustin Poirier para se tornar o segundo campeão do “BMF”.

Oliveira – que venceu Gaethje por finalização no UFC 274 em maio de 2022 – espera ter outra chance de vingar sua derrota para Makhachev, ou pelo menos, lutar por algum tipo de prêmio no peso leve caso Makhachev tente subir para o peso meio-médio e tornar-se titular de duas divisões.

“Você sabe que não sou o tipo de cara que manda mensagens por aí”, disse Oliveira. “Eu apenas faço o meu trabalho e faço acontecer. Todo mundo está fazendo campanha, todo mundo está apenas tentando se colocar naquele contexto e servir a si mesmo e vender uma luta. Até o Islão disse que talvez queira aumentar de peso, então porque não?

“Talvez o UFC coloque alguém para lutar pelo cinturão interino e talvez o Gaethje esteja chegando nessa situação. O Gaethje tem uma grande história, um grande lutador, um grande cara, muita história com essa organização, mas não sou de mandar mensagens por aí. Eu não preciso.”