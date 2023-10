Charles Oliveira revela cronograma de recuperação, almeja vencedor do UFC 294 ou ‘luta por dinheiro’ de Conor McGregor

Charles Oliveira não enfrentará Islam Makhachev pelo título dos leves do UFC, no sábado, em Abu Dhabi, mas ainda conta ser o próximo pelo cinturão em 2024.

Isso, ou enfrentar Conor McGregor em uma luta de MMA muito lucrativa.

Em entrevista ao MMA Fighting na quinta-feira, Oliveira disse que sofreu um corte no olho direito durante um sparring na Chute Boxe depois que Oliveira escorregou ao defender uma queda e bateu de cabeça com o parceiro, abrindo um corte “profundo”.

“O destino nos queria fora dessa luta”, disse Oliveira. “É perturbador. Não fui feliz e ainda não estou feliz, mas sou um homem que acredita em Deus e tenho certeza que Deus tem algo maior para mim.”

O ex-campeão do UFC, que finalizou Beneil Dariush para marcar a revanche com Makhachev pelo cinturão do UFC, ainda não está liberado para treinar com impacto após ter os pontos retirados na quarta-feira.

“[The doctor said]’Você precisa de 10 a 15 dias [after the cut] longe para poder curar. Vamos fazer também uma ressonância magnética para ver se tem algum coágulo de sangue na sua cabeça, ou algo assim, porque foi um corte profundo’, e você começa a ter a imagem real”, disse Oliveira. “Você percebe que seu sonho de ser campeão agora está mais distante, você não vai poder lutar agora. Você chora, fica triste, quer estar com pessoas que realmente te amam.”

“Não podemos cometer erros”, continuou ele. “Não estou num momento em que possa cometer erros. Não há necessidade de lutarmos assim. Se fosse por dinheiro, com certeza eu estaria lutando porque era muito dinheiro. Mas o dinheiro não é o foco – trata-se do legado e do que queremos deixar para as crianças e outras pessoas falarem.”

Oliveira disse que seus empresários, Diego Lima e Jorge Patino, conduzirão as negociações com o UFC para entender o que vem por aí após Makhachev x Volkanovski 2, e ele tem duas ideias em mente: uma disputa pelo título ou Conor McGregor.

“Não é que não faça sentido [to fight somebody else] — Sou funcionário do UFC”, disse Oliveira. “Quem quer que digam, nós faremos acontecer. Mas sou o candidato número 1 e venci todos os outros abaixo de mim. A luta do Conor é uma luta que venho pedindo há muito tempo. E eu nunca menti, fui o único que falou sério sobre lutar contra Conor.

“Charles Oliveira contra Conor McGregor, briga por dinheiro. É uma luta que nos dará muito dinheiro. Conor vende, Charles também vende. É uma luta que todo mundo quer. O único que não sabemos se [he] quer essa luta é o Conor porque já falei mil vezes — 170, 185, 155, não sei, escolha o peso. Diga onde e eu estarei lá. Basta enviar o contrato e nós assinamos. Essa é a luta. Luta pelo título? Estou esperando. O UFC faz a ligação. Eu mereço. Estou esperando aqui mesmo, ao lado das pessoas que realmente me amam. Estou esperando pelo meu momento.”

O empresário de Makhachev, Ali Abdelaziz, disse recentemente ao MMA Fighting que Oliveira “errou o chute” e Justin Gaethje deve ser o próximo na fila pelo título. Gaethje está 2 a 0 desde que perdeu por finalização no primeiro round para Oliveira, conquistando o cinturão de Baddest Motherf***** em sua última aparição contra Dustin Poirier. Gaethje também é comandado por Abdelaziz.

“Você quer que eu diga o que realmente penso? Esses caras acham que são os donos da promoção ou que são deuses, não sei”, disse Oliveira. “’Bum, isso vai acontecer!’ Se eu me importasse com tudo o que esses caras dizem, eu nunca seria campeão, nunca quebraria todos os recordes que quebrei. Você sabe qual é o problema? O problema é que sou muito humilde, não sou arrogante, porque se eu voltasse e listasse todos os recordes que quebrei e tudo que fiz, esses caras teriam que me homenagear, sabe? estrondo, o homem está passando. Mas não, continuo humilde e respeitoso.

“Porque [Abdelaziz] quero isso? Ele gerencia ambos. Como perdi meu tiro? Eu sou o número 1. Já venci todos os outros abaixo de mim. Quem é o próximo da fila? Eu sou. Tenho que esperar um mês, dois, três ou seis? Não sei. Eu não quero falar sobre isso. Deixe isso para Diego e ‘Macaco’ [Patino] colidir cabeças [with the UFC] e fazer acontecer. Só quero descansar, respirar e esperar o meu momento de fazer as coisas acontecerem.”

Quanto à revanche campeão x campeão que será a atração principal do pay-per-view de 21 de outubro em Abu Dhabi, “do Bronx” espera outra disputa acirrada no UFC 294.

“Vai ser uma grande luta”, disse Oliveira. “Todo mundo fala que ele vai lutar com 10 dias de antecedência, mas o Volkanovski tem muito a perder. É a oportunidade dele de se tornar campeão das duas divisões, é a oportunidade dele de mostrar que venceu da última vez, como muitos dizem que ele venceu. Acho que vai ser uma grande luta. Perto, de novo, e quem tiver a melhor estratégia vencerá essa luta.”