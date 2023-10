Charlotte Flair pode ultrapassar a marca de Cena de 16 campeonatos WWE: Ric Flair

Charlotte Flair poderá superar o recorde de 16 campeonatos mundiais da WWEdisse seu pai, o lendário Ricardo Flair. John Cena e Talento compartilhar o registro atual, enquanto Charlotte tem 14 títulos sob seu cinto.

Enquanto Cena gradualmente mudou-se de WWE para seguir uma carreira em Hollywooda possibilidade de ele reivindicar seu 17ª coroa também parece mais longe.

Por outro lado, Talento ainda está mais do que ativo no WWE e recentemente competiu por mais um título numa luta contra E céu e Asuka. E manteve o título, para grande consternação do Família Flair.

Seria a melhor coisa para a WWE: Ric Flair

Talento, 74, acreditava que um 17º título para Charlotte atrairia um multidão de espectadores Está emluta de presságio. “Porque eu sinto que as mulheres tiveram mais empoderamento agora do que nunca, e merecidamente, certo.”

“Eu certamente ter esperança isto acontece. Eu não sei o que eles estão fazendo agora mesmo. Mas quem sabe? Isso tem que acontecer”, disse o Membro do hall da fama.

Seria a maior coisa no negócio Rick Flair

Ele indicou que ele já discutido isso com O Líder da Cenação. “Você pode nos imaginar andando e parabenizando Charlotte? Que tipo de avaliação isso iria passar na TV?” ele especulou.

O que aconteceu no Fastlane 2023?

Depois de um início relâmpago, em que Asuka pegou Talento fora do ringue, Charlotte conseguiu voltar e enfrentar o outro dois contendores.

O concurso tornou-se excitanteembora às vezes desleixado. No fim, Bayley apareceu ao lado do ringue e distraiu o árbitro suficiente para Céu fixar Flair e Asuka para reter o título.