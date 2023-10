Charlotte Hornets dispensa o pivô Kai Jones após pedido de troca

TO Charlotte Hornets dispensou oficialmente o pivô Kai Jones depois que o jogador publicamente solicitou uma troca no início da semana.

Jonesos zangões 19ª escolha geral fora de Texas no Draft da NBA de 2021expressou seu desejo de recomeçar em outra organização, o que motivou a decisão da equipe.

O centro levou para X depois de Vespas declaração para postar uma mensagem que dizia “Eu costumava orar por um tempo como este #GOATLIFE)”

Hornets tornou isso oficial na quarta-feira

Na quarta-feira, o Vespas divulgou um comunicado sobre Jones’ partida, afirmando: “Charlotte Hornets, presidente de operações de basquete e gerente geral, Mitch Kupchak, anunciou hoje que o time dispensou o atacante/central Kai Jones. Jones apareceu em 67 jogos em duas temporadas (2021-23) com o Hornets, com média de 2,7 pontos e 2,0 rebotes em 9,1 minutos por jogo. Charlotte adquiriu Jones, a 19ª escolha geral no Draft da NBA de 2021, em uma negociação noturna com o New York Knicks. Jones passou duas temporadas (2019-21) na Universidade do Texas, onde registrou 6,2 pontos, 4,0 rebotes e 1,0 bloqueio em 19,7 minutos por jogo em 53 partidas (14 partidas).”

Jones estava longe do Vespas por motivos pessoais, com a equipe anunciando na semana passada que ele não se juntaria à equipe por campo de treinamento.

A decisão veio depois de alguns comportamento bizarro sobre mídia social e críticas aos companheiros de equipe.

A Vespas declaração na época dizia: “Kai Jones não participará do campo de treinamento por motivos pessoais. Atualmente não há cronograma para seu retorno à equipe. Por respeito à natureza pessoal da situação, o Hornets não fará nenhum comentário público adicional sobre o assunto. Neste momento.”

Olhando para o futuro para Jones

Como ex-escolhedor do primeiro turno em 2021, Jones tinha um salário garantido de US$ 3,05 milhões para esta temporada.

Ele também pode enfrentar uma multa da NBA por fazer uma solicitação de comércio público.

Embora houvesse rumores de negociação envolvendo o San Antonio Spurs depois que ele fez o pedido de troca, o Vespas acabou decidindo dispensar o jogador.

Jones estava ligado ao Esporas devido ao seu desempenho de destaque durante seu tempo com o Longhorns do Texas.

Embora não haja dúvidas sobre sua potencial do basqueteseu comportamento recente foi considerado uma distração demais.