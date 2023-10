Chase, parece que esta parte do seu site não está funcionando no momento

Bancos como o JPMorgan Chase estão entre os maiores do país e oferecem uma ampla gama de produtos e serviços. A empresa oferece hipotecas, empréstimos para automóveis e cartões de crédito e possui uma das maiores seleções de cartões de crédito do mercado. Um banco com um site pode competir com um banco apenas online em termos de experiência do cliente. No Estudo de Satisfação Bancária Nacional dos EUA de 2022 da JD Power.

Embora o Chase tenha uma boa conta corrente, ele não possui uma boa conta poupança e há algumas taxas que são difíceis de evitar. Porém, há alguns problemas, pois muitos usuários relataram que recentemente começaram a receber uma mensagem de erro que diz: “Parece que esta parte do seu site não está funcionando no momento”, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, você aprenderá como resolver essa mensagem de erro. Então, vamos começar com o guia.

Quais são as causas comuns do erro?

Problemas de servidor temporário : pode haver um problema temporário com os servidores Chase ou em manutenção, o que pode causar a ocorrência desse erro. Problemas de compatibilidade de navegador ou aplicativo : Versões mais antigas do seu navegador ou do aplicativo móvel Chase podem não ser compatíveis com as versões atuais do site. Problemas de conexão com a Internet : Instabilidades na sua conexão com a internet podem interferir na comunicação do seu dispositivo com os servidores Chase, resultando neste erro. Cache e Cookies : quando o seu navegador acumula cache e cookies, às vezes eles podem causar mau funcionamento do seu site. Problemas específicos da conta : às vezes, problemas ou restrições específicas da conta podem resultar nesta mensagem de erro.

Corrija “Parece que esta parte do seu site não está funcionando agora” no Chase

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver a mensagem de erro “Parece que esta parte do seu site não está funcionando agora” no Chase:

Correção 1: verifique os detalhes da cobrança

Usando o aplicativo ou conta Chase, você pode revisar os detalhes da cobrança ou transação.

Examine a lista de transações para encontrar a cobrança não autorizada.

Para visualizar os detalhes da cobrança, clique na seta no lado direito da entrada.

Usando esse recurso, você pode visualizar detalhes do comerciante, modos de pagamento, endereços, descrições e outras informações sobre transações online e offline. Se a transação estiver pendente, você não poderá visualizar esses detalhes.

Correção 2: verifique o status do servidor

Você pode verificar o status do site do Chase visitando a página de status do servidor. Caso o servidor do Chase esteja inativo, você não conseguirá corrigir o erro Site não está funcionando agora no Chase. Se você tiver problemas para acessar o site do Chase, aguarde alguns minutos e tente novamente.

É essencial que os servidores do seu banco respondam para que você possa acessar sua conta Chase online. No site do Chase, os usuários geralmente encontram a mensagem “Parece que esta parte do seu site não está funcionando agora” por esse motivo.

Você pode determinar se a mensagem de erro no site do Chase está sendo causada por um problema com o servidor do seu banco, verificando o status do servidor do seu banco.

Correção 3: verifique se é uma fraude

Verifique se você efetuou o pagamento ou se foi feito por outra pessoa após visualizar os detalhes da cobrança. Você deve denunciar a fraude ao atendimento ao cliente do Chase se o pagamento não tiver sido feito por você e você não tiver fornecido seu cartão a alguém naquele momento.

Existem muitos motivos pelos quais os sites falham, incluindo navegadores ou aplicativos móveis desatualizados. Seu navegador ou aplicativo móvel Chase deve ser atualizado para a versão mais recente. Para atualizá-los, siga estas etapas:

#1. Para Google Chrome:

No canto superior direito, clique nos três pontos para acessar o menu. Ajuda” e então “Sobre Google Chrome.” Clique em “” e então “.” Se houver atualizações disponíveis, o Chrome as instalará automaticamente.

#2. Para Mozilla Firefox:

Para abrir o menu, clique nas três linhas horizontais no canto superior direito. Ajuda” e então “Sobre o Firefox.” Clique em “” e então “.” Se houver alguma atualização disponível, o Firefox irá baixá-la e instalá-la.

#3. Para o aplicativo móvel Chase (iOS e Android):

Para dispositivos iOS, vá para o Loja de aplicativose, para dispositivos Android, acesse a Google Play Store. Você pode verificar se uma atualização está disponível pesquisando por “Perseguir.” Clique em “Atualizar”se uma atualização estiver disponível.

Depois de atualizar seu navegador ou aplicativo, reinicie-o e tente acessar o Chase novamente. Prossiga para a próxima etapa se o erro Parece que esta parte do seu site não está funcionando agora persistir.

Correção 5: denuncie e bloqueie seu cartão

Certifique-se de que seu cartão esteja bloqueado para que transações fraudulentas não possam ocorrer. Você não poderá fazer novas compras se seu cartão estiver bloqueado, mas compras recorrentes continuarão sendo possíveis.

Caso seu cartão de crédito esteja sendo usado para fins fraudulentos, ligue para 1-800-955-9060. Para denunciar uma fraude cometida com seu cartão de débito, ligue 1-800-978-8664. Se o seu cartão de crédito ou débito tiver sido comprometido, você deve relatar o fato o mais rápido possível por meio desses números da linha de apoio.

Correção 6: teste sua conexão com a Internet

Há um problema com esta parte do seu site no momento, mas parece ser causado por um erro da equipe do Chase. No entanto, às vezes uma conexão instável com a Internet pode causar esse problema. Para que os usuários possam acessar o site do Chase, eles devem ter acesso a uma conexão de Internet estável e ativa.

É importante garantir que você tenha uma rede confiável e rápida. Porém, para verificar se sua conexão com a Internet é rápida e contínua, você pode usar seu dispositivo para realizar um teste de velocidade. Pode ser necessário reiniciar o roteador se a conexão com a Internet estiver ruim. Portanto, siga estas etapas para reiniciar seu roteador ou modem:

Certifique-se de que o roteador e o modem estejam desconectados. Após 30 segundos, conecte o modem. Ligue-o.

Deixe descansar por pelo menos um minuto. Depois disso, conecte o roteador. Para ligá-lo, pressione o botão liga/desliga.

Não use ou teste nenhum dispositivo antes de esperar pelo menos dois minutos.

Também pode ser útil aproximar o roteador dos dispositivos para melhorar o desempenho do WiFi. Conseqüentemente, você poderá acessar o site do Chase em seu dispositivo e fortalecer seu sinal WiFi.

Correção 7: limpe o cache e os cookies do navegador

O cache e os cookies do navegador podem ter se acumulado ao longo do tempo, causando o erro. Limpe-os se o erro Parece que esta parte do seu site não está funcionando agora persistir. Aqui estão algumas etapas gerais a seguir:

#1. Para Google Chrome:

No canto superior direito, clique no três pontos para abrir o menu. Mais ferramentas”Menu, clique em“Limpar dados de navegação.” No “”Menu, clique em“.” Para limpar todos os dados, escolha “Tempo todo“. Garanta que “Cookies e outros dados do site” e “Imagens e arquivos armazenados em cache” estão selecionados. Apagar os dados.” Então clique “.”

#2. Para Mozilla Firefox:

No canto superior direito, clique no três linhas horizontais para abrir o menu. Vou ao “Opções” cardápio. Clique em “Cookies e dados do site”na parte inferior da página. Para limpar seus dados, clique no botão “Apagar os dados” botão. Garanta que “Cookies e dados do site” e “Conteúdo da Web em cache”estão ambos selecionados. Clique em “Claro.”

Em seguida, tente acessar o site do Chase novamente após limpar o cache e os cookies do seu navegador. Parabéns se você conseguiu resolver o problema! Caso contrário, passe para a próxima etapa.

Correção 8: experimente um navegador ou dispositivo diferente

Use outro navegador ou dispositivo para tentar acessar o Chase se o problema persistir. Isso pode ajudar a identificar se sua configuração está causando o problema. Você pode, por exemplo, usar o Mozilla Firefox ou Microsoft Edge em vez do Chrome.

Certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo Chase na App Store (iOS) ou Google Play Store (Android). Existem falhas técnicas e bugs que foram corrigidos em uma versão atualizada.

É possível que aplicativos desatualizados travem ou parem de funcionar. Depois que seu aplicativo Chase for atualizado, você poderá começar a usar seus recursos. Isso levará apenas alguns segundos.

O uso do aplicativo Chase agora deve ser perfeito e a mensagem de erro “Parece que esta parte do seu site não está funcionando agora” não deve mais aparecer.

Quando nenhuma das etapas acima resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente do Chase. É provável que as informações da sua conta estejam disponíveis para que possam investigar se há algum problema específico da conta que esteja causando o erro. Chase oferece suporte ao cliente por meio de seu site, aplicativo móvel ou número de telefone.

O Chase reembolsa cobranças não autorizadas?

Seu cartão de débito será reembolsado se cobranças não autorizadas forem feitas em sua conta enquanto você ainda estiver com o cartão.

No caso de cobranças não autorizadas feitas com seu cartão ou informações de conta, a Proteção de Responsabilidade Zero do Chase irá protegê-lo.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você como corrigir a mensagem de erro Parece que esta parte do seu site não está funcionando agora no Chase. Esperamos que este artigo seja útil para você. Porém, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

