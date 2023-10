ChatGPT é usado para criar perfis falsos de namoro e pode ser fonte para golpes

Segundo pesquisadores da Avast, fornecedora de antivírus, existe uma ferramenta que cria perfis enganosos em inúmeras plataformas de namoro, como o Tinder. Eles explicam que não se trata apenas de criar perfis falsos, mas também envolver pessoas desavisadas nas conversas, burlar medidas de segurança e ocultar habilmente as suas atividades online.

Além disso, há uma combinação com o ChatGPT para produzir conversas que parecem assustadoramente autênticas. Dada a sua dependência desta tecnologia de chat, os pesquisadores da Avast apelidaram esta ferramenta de “LoveGPT”.

Esta ferramenta existe há mais de uma década, mas só há alguns meses é que ela foi integrada à tecnologia OpenAI. Esta nova integração elevou os recursos da ferramenta a um novo nível, dando ao LoveGPT uma voz que soa verdadeiramente real.

O recurso pode ser capaz de discutir seus filmes favoritos, demonstrar empatia com seus desafios diários e, até mesmo, compartilhar memórias fictícias que tocam o coração das pessoas. O LoveGPT não apenas imita a interação humana; a ferramenta cria, desenvolvendo conversas tão genuínas que mesmo as pessoas mais atentas podem ser enganadas.

Do Tinder ao OkCupid, LoveGPT é o camaleão do mundo do namoro. Num momento pode ser um poeta apaixonado pelo Bumble e, no outro, pode ser um entusiasta de viagens no Zoosk. Sua adaptabilidade é louvável, mas é também a sua característica mais traiçoeira.

Onde está sendo usado

A seguir, os pesquisadores da Avast compartilham uma lista de serviços que descobriram terem sido alvo do LoveGPT (em ordem alfabética):

Ashley Madison

Badoo

Bumble

Craigslist

DuyenSo

Facebook Dating

Likeyou.vn

MeetMe

OkCupid

Plenty of Fish (POF)

Tagged

Tinder

Zoosk



Para se proteger, a recomendação da Avast é abordar o namoro online com cautela. Aqui estão algumas medidas de proteção, que as pessoas podem considerar:

Confie, mas verifique: se uma conversa parecer muito perfeita ou um perfil muito bem trabalhado, faça algumas pesquisas. Uma rápida pesquisa reversa de imagens pode revelar se a foto do perfil, por exemplo, foi emprestada de outro lugar.

Fique atento: bots como o LoveGPT prosperam com nosso desejo de conexão. Desconfie de perfis que parecem ansiosos demais, para compartilhar histórias pessoais ou pedir informações sigilosas.

Priorize a segurança: nunca compartilhe dados pessoais, como endereço residencial, local de trabalho ou informações financeiras, com alguém que você acabou de conhecer no mundo online, por mais genuína que a conversa pareça ser.

A Avast ainda lembra que o cenário digital está em constante evolução e, à medida que as ferramentas como o LoveGPT se tornam mais sofisticadas, a linha entre a realidade e o engano continuará se confundindo. Como medida preventiva, o recomendado é se manter informado e vigilante.

Como identificar e se proteger de golpes

Nove em cada dez sequestros em São Paulo usaram perfis e conversas no Tinder como isca, segundos números obtidos pela BBC Brasil com a Secretária de Segurança Pública do estado. Em aplicativos de relacionamento as pessoas tendem a estar mais abertas a falar sobre si e se expor, até para criar conexões com novas pessoas.

Para saber quando há um risco de ser um perfil falso e até um potencial criminoso, preste atenção nas seguintes dicas:

Na dúvida, não compartilhe: evite compartilhar informações pessoais, como endereço, número de telefone, números de documentos ou detalhes financeiros, com pessoas na primeira conversa. Vá aos poucos evoluindo na aproximação.

Verifique a (in)consistência: esteja atento a histórias inconsistentes ou que não fazem sentido. Se a pessoa contradisser informações que compartilhou anteriormente, isso pode ser um sinal de alerta.

Marque encontros públicos e seguros: se houver encontro presencial, escolha um local público com muitas pessoas e seguro. Avise um amigo ou membro da família sobre os planos de encontro e compartilhe detalhes da pessoa, como foto do perfil, telefone e outras informações.

Bloqueie e denuncie: se houver suspeita sobre um perfil falso ou envolvido em atividades fraudulentas, bloqueie a pessoa e denuncie o perfil ao aplicativo.