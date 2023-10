Checo Perez nega rumores de aposentadoria e reitera que quer continuar na Red Bull

EUEm meio à pressão que sofre em mais uma temporada irregular com a Red Bull, embora ainda lidere a classificação de pilotos, o piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Perez reiterou que quer permanecer na seleção austríaca até o final do contrato, que termina após a temporada de 2024.

Isto, depois que o portal Reddit relatou um boato da Escuderia Telmex, Checolink para Fórmula 1que afirmava que o mexicano pensava em anunciar sua aposentadoria durante o Grande Prêmio do México nas próximas semanas.

Rumores sobre a saída de Checo Perez da Red Bull

Porém, é verdade que a pressão sobre o piloto mexicano é forte neste momento da temporada de F1, já que ele acumulou apenas cinco pontos nas últimas três corridas e de fato a própria equipe também negou quaisquer rumores sobre um rompimento com Checo.

Taylor Swift e Brittany Mahomes compartilham um doce momento no camarote VIP do jogo dos Chiefs

Um porta-voz da Red Bull afirmou categoricamente ao Autosport que este boato “não tem absolutamente nada a ver com isso” e esta declaração foi ratificada por Helmut Marcoconselheiro da equipe e um dos Checoprincipais críticos, que afirmaram que “não sabia nada sobre isso”.

Enquanto isso, Checo tem corridas em Austin, Cidade do México, São Paulo e Las Vegas pela frente, antes do final da temporada em Abu Dhabi, onde buscará o segundo lugar no Campeonato de Pilotos para garantir sua vaga para a próxima temporada, mantendo a diferença ele acabou Lewis hamilton.