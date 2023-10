Checo Perez presta homenagem a Verstappen com os maiores elogios da F1

Tele Temporada de Fórmula 1 de 2023 está se preparando para sua parte final. Enquanto isso, Checo Pérez abriu e compartilhou seus pensamentos sobre como as coisas estão indo Corrida Red Bull. Ele também teve tempo para dar sua opinião sobre o que significa ser Max Verstappencompanheiro de equipe.

Faltando poucos dias para o holandês ser coroado como o melhor da atual campanha do Grande Prêmio, Checo Pérez expressou seu respeito e admiração, mas também expressou sua opinião sobre como as coisas estão indo este ano.

Verstappen poderia fechar o Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 título neste fim de semana Grande Prêmio do Catare Perez deixou claro o quão dominante ele tem sido.

Checo reconhece a superioridade de Verstappen em 2023

O mexicano está 177 pontos atrás de Verstappen e Perez sabe que precisa brigar pelo segundo lugar no mundial de pilotos. Não será fácil para ele com a lenda espanhola Fernando Alonso cada vez mais quente em seus calcanhares. É por isso que Checo analisa sua temporada e está confiante no que fez, apesar de muitos episódios preocupantes.

“Eu penso Max VerstappenO nível permaneceu lá e eu não consegui. Ele está pilotando em um nível que nunca vi na Fórmula 1 desde que cheguei aqui. Ele não comete erros e realmente vai até o limite o tempo todo”, disse o mexicano durante sua aparição no segmento ‘True Driver’ da DAZN F1, intitulado ‘Checo Perez: The Last Survivor’.

Checo disse ainda que tem havido muita pressão sobre os dois, mas ele se sente competitivo.

“Houve tempos difíceis. Não é fácil estar em todo esse ambiente, sob toda essa pressão, e como companheiro de equipe de Max, não é fácil”, disse ele.

Checo quer deixar para trás os erros da temporada

Além do exposto, Checo também foi claro ao ressaltar que reconhece seus erros, mas que está trabalhando para superá-los e se levantar para alcançar o cobiçado objetivo que lhe foi negado no ano passado.

“Todo ano você está aprendendo, por isso gostamos tanto desse esporte, você está aprendendo o tempo todo, e acho que o mais importante é que você não pare de aprender. fazer, e você tem que aprender com eles”, disse ele.

Por fim, Perez reiterou que gostaria de ser um dia campeão mundial na Fórmula 1.

“Sonho em ser campeão mundial. Para falhar é preciso ser. Nem todos podem falhar, porque nem todos estão na luta”, acrescentou.