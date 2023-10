Chef Messi: o talento oculto de Leo revelado junto com o menu infantil do Hard Rock Cafe

Lionel Messi é um homem de muitos talentos, e agora podemos adicionar seu habilidades culinárias para a lista.

O Inter Miami capitão apareceu em um jaqueta de chef branca no Estádio DRV PNK em Fort Lauderdale para anunciar seu novo Menu infantil com Hard Rock Cafée até fiquei para passear com algumas crianças locais sortudas por alguns treinos de futebol.

Quais itens estão no novo menu do Messi?

É a mais recente colaboração entre Messi e Hard Rock, que já traz em seu cardápio dois itens com temática Messi: o Hambúrguer Messi e a Sanduíche de frango Messi.

De acordo com o cardápio do Hard Rock Cafe, o Messi Burger apresenta “uma suculenta pilha dupla de hambúrgueres de carne moída fresca, com uma combinação vencedora de coberturas: queijo provolone, chouriço fatiado, cebola roxa caramelizada e molho picante e defumado exclusivo do Hard Rock, servido em um pão de brioche torrado com alface romana picada e tomate amadurecido.”

Os itens do Menu para crianças ainda não foram revelados, mas conhecendo o pai de três filhos que ama a família que ele é, o Argentino provavelmente tem algo bom cozinhando.