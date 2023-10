Chegou a hora de ‘1989’ de Taylor Swift: do country ao pop, da nostalgia de 2014 à realidade de 2023

Taylor SwiftO reimaginado “1989” do álbum está aqui, o álbum que inaugurou o primeiro Pico Swifera t – revisitada no auge de seu enorme domínio na cultura pop.

Lançado em 2014 e batizado com o nome de seu ano de nascimento, o “1989” original significou um renascimento sonoro. Swift abandonou as raízes country de Nashville de seus primeiros quatro álbuns de estúdio e se anunciou uma superestrela pop de pleno direito.

“1989 (Taylor’s Version)”, lançado na sexta-feira, leva aquela versão de Swift – então com 20 e poucos anos, morando em Nova York, preparada para conquistar o mundo com um arsenal de sons de sintetizadores dos anos 80 e um novo produtor chamado Jack Antonoff – e inclui cinco faixas inéditas do “cofre” que fornecem mais pistas sobre a artista que ela era na época.

Os lançamentos anteriores de “Taylor’s Version” foram mais do que regravações convencionais, chegando com novas músicas, ovos de Páscoa e recursos visuais que aprofundam a compreensão de seu trabalho. O projeto – o quarto de seis relançamentos – foi instigado pelo empresário musical Scooter MarromA compra e venda de seu catálogo inicial e representa o esforço de Swift para controlar suas próprias músicas e como elas são usadas.

Seu retorno a “1989” – o álbum onde ela começou a confrontar as representações de si mesma na mídia e nas músicas – ocorre em outro crescendo de popularidade de Swift, mas também durante uma nostalgia de 2010 (sim, é apenas 2023. Sim, a nostalgia é real).

Aqui estão algumas coisas importantes a serem consideradas enquanto “1989” impulsiona a era do New Peak Swift:

ABRINDO O COFRE

Os ouvintes irão mergulhar fundo nas faixas do cofre em busca de pistas sobre a mente de Swift por volta de 2014. “Vagabunda!” pode se lembrar de seu relacionamento contencioso com a imprensa, que se concentrava em seus supostos relacionamentos românticos e nas músicas que ela escreveria quando terminassem.

Eles encontrarão conexões com “Out of the Woods” em “Is It Over Now?” na letra “quando você perdeu o controle / sangue vermelho, neve branca.” Eles vão se perguntar quem a fez fingir que gosta de acid rock e mega iates em “Now That We Don’t Talk”. Mas mais insights serão encontrados ao pensar sobre onde Swift estava naquele momento, o que veio a seguir e como isso reflete o momento atual.

Swift dominou as manchetes e as fotos da multidão em premiações em 2014, atingindo um ponto de supersaturação e levando-a a se afastar dos olhos do público antes do lançamento de seu pouco celebrado disco de vingança, “Reputation”, de 2017. Com Swift recebendo tratamento semelhante nas transmissões da NFL devido ao seu relacionamento com a estrela do Kansas City Chiefs Travis Kelcea história poderia se repetir?

Bretanha Spanosredator sênior da Pedra rolandocoloca de forma simples: “As pessoas ficam facilmente enjoadas de qualquer um que seja super famoso. E acho que não tivemos muitos momentos monoculturais de celebridades como este em um minuto”, ela disse sobre Swift em 2023.

Rebecca Jenningscorrespondente sênior da Vox que cobre plataformas sociais e economia criadora, vê uma conexão entre as eras de 2014 como sendo “pós-recessão” e 2023 sendo “pós-COVID”, uma época em que Swift tem sucesso porque há uma espécie de “salto” cultural back vibe”, um momento em que as pessoas querem música comemorativa.

Em 2014, Swift encontrou seu som pop com “1989”.

Em 2023, ela está se tornando a versão de maior sucesso de si mesma e relançando “1989” enquanto está no topo de seu jogo.

DO COUNTRY AO POP: UM ÁLBUM DE TRANSIÇÃO

“Foi um risco enorme para ela sair completamente do country – não há nenhum elemento country neste álbum”, diz Spanos, que também ministra um curso sobre Swift no Clive Davis Institute da Universidade de Nova York. Ela diz que a propensão de Swift para composições pop é evidenciada desde seu segundo álbum de 2008, “Fearless”, em faixas como “Love Story”, mas “1989” é “seu primeiro projeto pop oficial completo”.

No entanto, mais do que uma mudança declarativa para o pop, Spanos vê “1989” como “mais na linhagem do tipo de álbum de transição que as estrelas adolescentes tendem a fazer quando chegam à idade adulta”, comparando-o com “Control” de Janet Jackson e Cristina Aguileraé “Despojado”. “1989” é o álbum onde Swift se divorciou desde a adolescência. Ela se mudou para Nova York; ela está trabalhando com novas pessoas; ela está fazendo synth pop.

Rachel Brodskiuma escritora de música e cultura que faz covers de Swift há mais de uma década, aponta que as experimentações sonoras de Swift foram merecidas – e que ela pode muito bem ser uma das últimas estrelas pop que não conseguiu sair do portão tocando com gênero do jeito que os ouvintes estão acostumados agora.

“Ela surgiu na sombra dos Chicks, onde sua equipe lhe disse, sob certas circunstâncias, ‘Você não quer ser o Chicks’, diz Brodsky sobre o grupo de música country que foi punido por ir contra o expectativas de seu público.

The Chicks, age como Shania Twain e LeAnn Rimes abriu a porta para Swift abrir em “1989”, diz ela. E não apenas como músico pop, mas como alguém que contraria as convenções – algo que Brodsky diz que artistas como Kacey Musgraves, Maren Morris e até Olivia Rodrigo seguiram.

ENVOLVENDO-SE COM SUA PRÓPRIA CELEBRIDADE

Quando “1989” chegou, Swift não estava mais escrevendo romances escolares e narrativas de contos de fadas.

Ela começou a se envolver com sua realidade de celebridade – convidando Beyoncé e Jay-Z para sua festa de aniversário, saindo com modelos e outras pessoas muito famosas em um grupo denominado “o Esquadrão” na mídia.

Ela também estava escrevendo músicas como “‘Bad Blood’, que é sobre sua rivalidade com Katy Perry”, diz Spanos, um afastamento decisivo do tipo de humildade e da imagem de “garota da cidade natal” associada ao “country Taylor”. Isso significou ocupar mais espaço no cenário pop: reconciliar-se com Kanye West após o infame momento do VMA de 2009, estrelando ao lado Drake em um comercial, Kendrick Lamar em um remix, e assim por diante.

Em 2023, Swift é mais famosa agora do que era antes e ainda se envolve com sua celebridade de forma muito pública.

‘1989 (VERSÃO DE TAYLOR)’ JOGA NO FONDNESS PARA 2014

Jennings acredita que as pessoas têm saudades do ano de 2014 e sempre terão – porque foi um dos últimos períodos online antes da hipermercantilização das redes sociais – o que torna 2023 o momento ideal para revisitar “1989”.

Havia blogs e Tumblr, e nossas vidas na Internet eram menos definidas por algoritmos. “É visto como um tempo edênico de inocência e pureza”, diz ela. Na época, havia uma espécie de monocultura que se inclina à nostalgia em 2023, diz ela – todos recebendo as mesmas informações sobre os mesmos assuntos ao mesmo tempo, incluindo a era “1989” de Taylor Swift – em oposição ao atual influenciador – modelo baseado.

(Vale a pena notar que a própria Swift era muito ativa no Tumblr, usando a plataforma de mídia social para encontrar fãs para convidar para sessões de audição privadas realizadas em sua casa.)

Além disso, nos últimos meses, Swift foi vista jantando com amigos muito famosos como Blake Lively, Sophie Turner e Selena Gomez, um retorno à linguagem de seu “Esquadrão”. “Ao exibir muitos dos mesmos amigos que ela tinha naquela época e pelos quais ela também desfilava, ela está jogando com esse elemento nostálgico”, argumenta Jennings.

Na época, teorias giravam em torno dos supostos relacionamentos românticos de Swift – muitos acreditam que a música “Style” é sobre seu curto relacionamento com Harry Styles – e em 2023, seu último romance assumido se tornou uma história importante novamente.

“É quase como se ela estivesse promovendo um método”, brinca Spanos. “Ela está se inclinando para isso de novo.” Mas há uma enorme diferença no tipo de tratamento que ela está recebendo do público desta vez. A imprensa parece estar torcendo por seu relacionamento, diz ela, em vez de pensar nas canções de rompimento que isso poderia inspirar, alertando seus parceiros masculinos e transformando Swift no alvo da piada – como a mídia estava fazendo em 2014.

“Há um pouco menos desse nível de misoginia”, diz Spanos.

Então, o que vem por aí para Swift?

A continuação de sua turnê Eras, que será retomada no dia 9 de novembro em Buenos Aires, Argentina. E, claro, mais dois álbuns “Taylor’s Version”.