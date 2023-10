Cher confessa uma verdade inacreditável: ‘Nunca gostei da minha voz’

Cher concluiu a gravação de um novo Álbum de Natal que ela juntou com produtosAlexander “AE” Edwardse durante a promoção do álbum ela confessou que não gosta de sua voz para cantar.

Em entrevista à revista Paper, Cher também mencionou que gosta do que faz, independente de ser fã de seu trabalho: “Não sou fã da Cher, mas gosto de fazer isso, só nunca gostei tanto da minha voz. Se eu pudesse escolher, provavelmente teria outra, mas não tive escolha. Consegui a voz da minha mãe.

Cher acredita que sua voz é ‘estranha’

A cantora confessou que tem uma voz que não parece de homem ou de mulher, mas sim algo intermediário.

“Eu tenho um estilo estranho, faço o que você faz quando não consegue segurar uma nota: não pronuncio meus Rs. Acho que algumas consoantes são difíceis de cantar, então só preciso deixá-las abertas,” ela disse.

Embora Cher tenha gravado 27 álbuns de estúdio, 10 álbuns de compilação, dois álbuns de trilha sonora e três álbuns ao vivoela sempre esteve em paz com muitos de seus discos.

“Eu fiz tantos álbuns, e alguns dos que achei tão bons quanto eu poderia gostar de um álbum meu não foram sucessos. [were]”, ela elaborou.

Cher está feliz com o novo álbum de Natal que gravou

No disco de Natal que ela produziu com seu agora namorado Alexandre Eduardoela afirmou que gostou do álbum “Quando ouço, acho que deu certo. Não foi planejado, mas deu certo.”

Cher também falou sobre seu relacionamento com o produtor: “Odeio falar sobre como estou feliz, mas… nos divertimos muito juntos, podemos conversar sobre música. Ele tem um ótimo senso de humor, ele tem o filho mais fofo do mundo, de todos os tempos… Nós simplesmente nos conhecemos.”