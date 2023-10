Cher deixará os EUA se Trump se tornar presidente novamente: quais são as suas razões?

Cela criticou abertamente o ex-presidente Donald Trumpantes, durante e depois de sua gestão.

Ela frequentemente se referia a ele como “Presidente Troll” e condenava suas políticas e declarações divisivas.

Mitt Romney critica os apoiadores de Trump no governo: “Faço parte dos republicanos sábios”@therecount

Apesar de Trunfo enfrentando 91 acusações criminais em quatro casos distintos relacionados ao suposto uso indevido de documentos confidenciais, falsificação de registros comerciais, obstrução da justiça e conspiração para anular as eleições de 2020, ele ainda mantém uma forte liderança sobre seus rivais republicanos na corrida pela indicação do Partido Republicano no próximas eleições presidenciais.

Cher está disposta a deixar os EUA

Com isso em mente, Cher expressou seu horror com a perspectiva de Trump potencialmente retornar à Casa Branca se vencer a reeleição em uma revanche com o presidente Joe Biden.

“Se ele entrar, quem sabe?” Cher disse.

“Desta vez eu vou embora [the country].”

Ela revelou que sofreu imenso estresse durante Trunfo mandato anterior e, se ele vencesse novamente, ela deixaria os EUA.

Em 2016, Cher ficou famoso por ter ameaçado “deixar o planeta” se Trunfo foi eleito.

Cher defende a comunidade trans

Além disso, Cher discutiu o número crescente de projetos de lei anti-trans que foram propostos nos Estados Unidos.

Ela expressou sua preocupação com essas leis que visam indivíduos trans, drag queens e cultura queer.

Cheraliado de longa data da comunidade LGBTQ, enfatizou a importância da solidariedade entre essas comunidades diante de tal legislação.

“Eu estava com duas garotas trans outra noite e, claro, meu próprio filho [Chaz]e eu estava dizendo ‘Temos que ficar juntos'”, observou ela.

“Não sei qual é o plano deles para as pessoas trans. Não coloco nada além deles.”