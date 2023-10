Cher nega ter filho Elijah ‘sequestrado’ para forçar a reabilitação

Cher diz que não teve nada a ver com o suposto “sequestro” de seu filho adulto – isso apesar de sua nora ter alegado que tudo foi orquestrado pela mãe.

A cantora foi questionada diretamente sobre isso pelo Correio de Nova York que fez um novo entrevista com ela narrando sua carreira e legado. Durante o bate-papo, eles trouxeram à tona uma história bizarra que surgiu no mês passado… cortesia de Maria Ângela King (também conhecida como Queenie).

Em documentos judiciais recentes relativos ao divórcio em curso do filho de Cher, Elias Azul AllmanKing fez uma alegação surpreendente… ou seja, que Cher supostamente fez com que Elijah fosse retirado à força de seu quarto de hotel no final de 2022… isso enquanto ele e MK tentavam se reconciliar.