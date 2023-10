Cheryl Hines diz que Home Intruder mostra RFK Jr. Precisa de proteção de serviço secreto

TMZ. com

Cheryl Hines diz que a Casa Branca não pode mais evitar o marido Robert F. Kennedy Jr. necessidade de proteção do Serviço Secreto… não após dois incidentes assustadores em sua casa.

A atriz e comediante se juntou a nós no “TMZ Live” na sexta-feira e nos disse que tinha um lugar na primeira fila para o intruso que tentou entrar em sua casa não uma, mas duas vezes.

Cheryl diz que estava no Instagram Live na propriedade da família em Brentwood na manhã de quarta-feira, quando olhou pela janela e notou um homem estranho no quintal, sendo detido pela segurança.

Cheryl diz que o intruso ressalta a necessidade de RFK Jr. ter a proteção do Serviço Secreto e não apenas a segurança privada vigiando-o enquanto ele concorre como independente nas eleições presidenciais de 2024.

Ela diz que eles tentaram convencer o presidente Joe Biden de Departamento de Segurança Interna autorizará proteção do Serviço Secreto para RFK Jr. mas foram negados … o que ela acha muito intrigante.

A explicação do DHS para rejeitar o pedido, naquele momento, foi RFK Jr. As pesquisas não eram altas o suficiente – pelo menos 15% – para garantir proteção, mas a pesquisa mais recente mostra que ele obteve 19% em uma disputa de três vias com Biden e Trump.