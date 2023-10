Chiefs esperam vitória na MetLife, já que os Jets não conseguem superar erros caros

Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City tiveram um desempenho abaixo da média, durante o qual perderam uma vantagem de 17 pontos, mas conseguiram derrotar o Jatos de Nova York 23-20 na noite de domingo.

Mahomes foi interceptado duas vezes e lutou para avançar depois de um início rápido com a estrela pop Taylor Swift assistindo Travis Kelce e a Chefes pela segunda partida consecutiva, desta vez em uma suíte em Estádio MetLife.

Taylor Swift chega ao jogo de Travis Kelce em grande estiloParker Johnson

Depois que os Chiefs (3-1) recuperaram a liderança no Harrison Butkerfield goal de 26 jardas com 10:51 restantes do jogo, Zach Wilson cometeu seu primeiro grande erro quando perdeu um snap. Tershawn Wharton recuperou a bola perdida e Mahomes e os Chiefs conseguiram no Jatos 47.

Uma chamada de retenção defensiva revolucionária

Michael Carter II interceptado Mahomes na terceira para 20 do Jatos 40 – mas foi negado por uma chamada em espera em Gardner de molho. Os replays mostraram que foi uma decisão questionável e um treinador irado dos Jets Roberto Saleh invadiu a linha lateral para gritar com um oficial.

Mahomes, que fez uma corrida de 24 jardas na terceira para 22 para estender a corrida, correu 11 jardas em outro terço até o Jets 2, selando a vitória.

Momentos depois, um ainda irritado Salé foi acionado por uma penalidade por conduta antidesportiva – e o relógio marcou zero com uma derrota amarga para os Jets (1-3).

Mahomes, que se tornou o mais rápido para 200 NFL passes para touchdown, acertou 18 de 30 para 203 jardas e um touchdown. Ele também correu 51 jardas. Isaías Pacheco correu para 115 jardas e um touchdown em 20 corridas, e Kelce teve seis recepções para 60 jardas.

O melhor de Zach Wilson não é bom o suficiente

Wilson fez seu melhor jogo desde que assumiu o lugar do lesionado Aaron Rodgersindo 28 de 39 para 245 jardas e dois touchdowns.

Perdendo por 20-12, Wilson e o Jatos abriu o segundo tempo com bola e marchou pelo campo. Wilson encontrou Allen Lazard no meio da end zone para um passe para touchdown de 10 jardas. O quarterback então evitou uma tentativa de tackle, avançou e avançou para uma conversão de 2 pontos que empatou o jogo em 20.

Rodgersque se juntou aos companheiros de equipe no sábado depois de romper o tendão de Aquiles esquerdo em sua estreia, em 11 de setembro, foi mostrado nas telas de vídeo do estádio aplaudindo e torcendo após o placar, sentado em uma suíte com o dono dos Jets Woody Johnson – e isso pegou o Nova Iorque os fãs ainda mais entusiasmados.

Parecia que seria uma explosão no início, quando Pacheco escorregou em uma tentativa de tackle de Michael Clemons no backfield na terceira para 1, fez um movimento para baixo e então disparou para a end zone para um touchdown de 48 jardas que fez o 10-0.

Mahomes lançou o 200º passe para touchdown de sua carreira, alcançando a marca em seu 84º jogo para quebrar Dan Marinode NFL gravar quando ele se conectou com Noah Gray em uma pontuação de 34 jardas faltando 3:24 para o fim do primeiro quarto. Marinho lançou seu 200º passe para TD em seu 89º jogo da NFL com Miami em 1989.

Os Jets entraram no placar no início do segundo quarto, quando Chefes ataque certo Jawan Taylor foi chamado para uma penalidade de máscara em Bryce Huff na end zone, resultando em segurança.

A jogada pareceu dar um pouco de vida ao ataque de Nova York, enquanto Wilson conduzia os Jets pelo campo, ajudado por um arremesso de 39 jardas para Allen Lazard. A unidade parou, porém, quando Tyler Conklin não conseguiu fazer um arremesso rasteiro na end zone e os Jets se contentaram com um field goal de 31 jardas por Greg Zuerlein isso fez 17-5.

Ashtyn Davis interceptou o lançamento de Mahomes para Cinza para abrir a próxima posse de bola dos Chiefs, devolvendo a bola aos Jets em Cidade de KansasSão 41. E Nova York aproveitou.

Depois Randall Cobb estendeu a movimentação alcançando uma primeira descida na terceira para 5 para o 19, wide receiver Xavier Gipson ganhou 14 jardas em uma finalização para colocar a bola em 5. Duas jogadas depois, Wilson descobriu CJ Uzomah no canto superior direito da end zone para um TD de 1 jarda para reduzir o déficit dos Jets para 17-12 faltando 6:26 para o fim do intervalo.

AçougueiroO arremessador de 37 jardas fez 20-12 faltando 2:15 para o final do segundo quarto.

Os Jets optaram por tentar um field goal em vez de tentar no quarto para 1 do Chiefs 34 nos últimos segundos do primeiro tempo, mas Zuerlein acertou a vertical direita de 52 jardas.

Anel especial

Antigo Jatos atacante defensivo estrela Joe Klecko recebeu seu Hall da Fama do Futebol Profissional Anel de Excelência durante uma cerimônia de intervalo.

Jaulaque também serviu como capitão honorário dos Jets no sorteio antes do jogo, foi introduzido no Hall da Fama em Cantão, Ohio, em agosto. Ele jogou pelos Jets de 1977 a 87 e foi o coração da equipe.Bolsa de Sacos de Nova York.”

Lesões

Chefes: LIBRA Cole Christiansen saiu no segundo quarto com uma lesão no tendão da coxa e não voltou.

Jatos: CB Brandin Echols machucou um tendão da coxa no segundo quarto e foi descartado.

A seguir

Chefes: No Minesota próximo domingo.

Jatos: No Denver próximo domingo.