Chilavert ataca decisão da Copa do Mundo de 2030: América do Sul merece respeito

FA decisão da IFA de organizar o Copa do Mundo de 2030 em seis países (Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai) e em três continentes (Europa, África e América) não deixou ninguém indiferente.

Alguns vêem isto como uma forma de agradar a todos os candidatos e têm sido muito críticos em relação a isso, e tem sido o caso de José Luis Chilavert. O ex-jogador de futebol paraguaio acusou duramente a CONMEBOL por meio de sua conta no Twitter (agora chamada X).

“O CORRUPBOL levou a final da Copa Libertadores para a Europa e agora a final do Mundial, fracasso total, a América do Sul merece respeito e a Copa do Mundo deveria ser no Uruguai. Dominguez é, é um fracasso total”, postou o segundo goleiro com maior pontuação de todos os tempos.

Chilavert acredita que a Copa do Mundo de 2030 deve ser disputada integralmente na América do Sul, por ocasião do centenário da primeira Copa do Mundo.

Chilavert também vai contra Haedo Valdez

O ex-jogador recebeu muito apoio nas redes sociais após suas palavras.

Além disso, ele também criticou Nelson Haedo Valdezoutra lenda do futebol paraguaio, em postagem no Instagram onde o ex Hércules e Valência jogador agradeceu à CONMEBOL por trazer a Copa do Mundo para seu país.

Chilavert foi franco e não mordeu a língua: “Nelson, pensei que você fosse esperto, você acabou sendo um vil libertino dos corruptos do futebol. Você defende Dominguez porque ele deu emprego para sua irmã no CORRUPBOL, que vergonha você ter ido sozinho para a Copa do Mundo, estão matando o futebol na América do Sul e você defende os corruptos. Que mão de obra vai dar para um jogo, informe-se antes de falar besteira. Os corruptos do futebol transformaram você em um gatinho rastejante.”