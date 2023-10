China Link Trading ABRE VAGAS em TRÊS ESTADOS

A China Link Trading, consultoria especializada em importações da China desde 2009, que atua com os maiores e mais completos do mercado brasileiro, está com ótimas vagas disponíveis. Caso você queira um novo trabalho, visualize a lista de opções:

Assistente/Analista Contábil – Santos – SP – Efetivo;

Assistente Comercial em Comércio Exterior – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Comercial | Medicina Ocupacional – Santos – SP – Efetivo;

Assistente de Customer Experience – Santos – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo | Filial Santa Catarina – Itajaí – SC – Efetivo;

Estágio (Comercial I) – Santos – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Administração – Santos – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Comércio Exterior – Santos – SP;

Auxiliar de Importação – Santos – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Comex – Curitiba – PR – Estágio;

Estagiário (a) em Marketing | VídeoMaker – Santos – SP – Estágio.

Mais sobre a China Link Trading

Sobre a empresa, podemos deixar claro que a China Link Trading trata-se de uma companhia que tem como missão ajudar empresas a melhorar ou iniciar suas operações com a China e Ásia.

Até o momento, já realizou negócios com países na Ásia, África, Europa e toda a América, e os fornecedores estão localizados principalmente na China, Hong Kong, Taiwan, Índia, Vietnã, Paquistão e Brasil.

Por fim, dentre os serviços ofertados, estão: Auditorias e inspeções em fábricas; Logística e Transporte Internacional; Gestão de compras; Consolidação de cargas; Controle de qualidade e outros.

O que é preciso para se inscrever?

Para tentar entrar na China Link Trading, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



