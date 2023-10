Chris Brown enfrenta outra tempestade legal sobre suposto ataque a clube de Londres

Chris Brown está enfrentando um novo processo ao longo de um suposta briga que aconteceu em um Boate de Londres.

O incidente teria ocorrido em 19 de fevereiro no O clube da fita em Mayfair de Londresdurante Turnê de concertos de Brown no Reino Unido.

A suposta vítima, produtora Abe Diawafirma que Chris Brown agrediu-o fisicamente durante a briga.

Acusador: Brown me bateu com uma garrafa de tequila

Diau falei anteriormente com O sol em abrilrelatando o incidente: “Ele me bateu na cabeça duas ou três vezes. Meu joelho também quebrou. Ele está fingindo que era alguém de sua comitiva, mas era ele. Falei com a polícia e eles esperam resolver o assunto em breve. Agora está nas mãos do meu advogado e não posso comentar mais.”

De acordo com Diau, ele ficou gravemente ferido durante o confronto e teve que ser levado ao hospital. Após a alta, ele precisou de muletas para andar.

Na ação, obtida por TMZ, Diau alega que Chris Brown usei uma garrafa de Tequila Don Julio 1942 como arma durante a altercação.

Diau afirma que foi atingido por “golpes esmagadores” sobre a cabeça, fazendo-o perder a consciência.

Ele alega ainda que Brown continuou o ataque pisoteando-o impiedosamente enquanto ele estava inconsciente no chão do clube.

Há vídeo da suposta agressão de Brown

Ele também afirma que há imagens de vigilância do incidente, com Londres autoridades em posse do vídeo.

Diau acredita que pode identificar Chris Brown na filmagem e afirma que Marrom é considerado um fugitivo no Reino Unido como resultado do suposto incidente.

Diauque afirma ter conhecido Chris Brown por pelo menos sete anos, inicialmente acreditava-se Marrom estava se aproximando dele para lhe oferecer um abraço.

Em vez de, Marrom supostamente o atingiu três vezes com a garrafa de tequila, causando ferimentos e sofrimento emocional que Diau afirma que continua sofrendo.

A partir de agora, representantes de Chris Brown não divulgou nenhuma declaração sobre o processo.

Chris Brown história inclui questões jurídicas anteriores, incluindo um 2009 agressão a sua então namorada Rihanna, que causou lesões faciais, bem como um 2013 prisão por quebrando o nariz de um homem em Washington DC depois de se recusar a tirar uma foto com ele.

Marrom entrou voluntariamente na reabilitação, mas foi posteriormente expulso e condenado a um ano de prisão para violando liberdade condicional.