Chris Hemsworth revela o que deixou de fazer para evitar o Alzheimer: ‘solidão’ é a chave

Chris Hemsworth descobriu que tem um alto risco de doença de Alzheimer devido à sua composição genética, com duas cópias do gene APOE4, o que o torna oito a 10 vezes mais propenso a desenvolver a doença.

Durante as filmagens de sua série documental ‘Limitless’, ele renovou seu estilo de vida, enfatizando a solidão, o trabalho consciente e priorizando o sono.

“Sempre fui bastante consistente com meus compromissos de exercícios, mas ultimamente tenho realmente sentido a importância de reservar um tempo para si mesmo, sem qualquer voz ou estímulo externo, e reservar um tempo para a quietude”. Hemsworth disse à Saúde Masculina.

Embora sempre tenha se dedicado ao exercício físico, Hemsworth agora está se concentrando mais no bem-estar mental. Ele também incorpora banhos de gelo em sua rotina, além de “mais solidão” em sua vida.

Esta abordagem proativa à sua saúde visa mitigar o risco associado à sua predisposição genética para a doença de Alzheimer.

“Meu peso flutua muito devido aos diferentes papéis e também aos meus próprios interesses em desafiar meu corpo de maneiras diferentes”, acrescentou.

“Estou levantando pesos com menos frequência do que antes e incorporando mais exercícios cardiovasculares e de resistência, que prefiro muito mais do que sessões pesadas de musculação.”