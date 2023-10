Chris Paul, do NBA Golden State Warriors, mostra a Steph Curry e aos fãs que ele não é um “cara mau”

TA nova adição ao Golden State Warriors, Chris Paul, mostra aos fãs do Golden State que ele não é um cara mau.

O veterano da NBA fez um gesto inesquecível para um jovem torcedor que esteve presente nas arquibancadas durante o aquecimento antes de um jogo no Chase Center

Chris Paul, do NBA Golden State Warriors, mostra aos fãs dos Warriors que ele não é um “cara mau”Marca English

No vídeo, você pode ver como o armador consegue fazer com que a segurança do estádio permita que um garoto da arquibancada desça até a quadra e treine com ninguém menos que Steph Curry e o restante do time dos Warriors.

Steph Curry, Chris Paul e os novos Golden State Warriors

A próxima temporada terá um papel fundamental na avaliação de como o veterano Chris Paul se integra com nomes como Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. É importante notar que Draymond Green já havia expressado sua antipatia por Paul ao longo dos anos.

No entanto, o objetivo comum é claro: outro campeonato disputado na primavera. Conseqüentemente, eles têm trabalhado diligentemente na construção de sua química em quadra durante todo o verão.

Comece uma nova temporada de basquete

Uma nova temporada da National Basketball Association (NBA) está marcada para começar em 24 de outubro, com o atual campeão Denver Nuggets recebendo o Los Angeles Lakers, relembrando as finais da Conferência Oeste da temporada passada.

É uma semana de jogos duplos, com um segundo jogo do Phoenix Suns contra o Golden State Warriors acontecendo no mesmo dia.