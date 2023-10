Chris Pratt acende debate sobre manter troféus de infância infantil

Chris Pratt diz sua sogra, Maria Shriver manteve um tesouro de Katherine Schwarzenegger Pratt as conquistas da infância de … e essa revelação fez as pessoas debaterem sobre a acumulação de troféus.

O ator compartilhou algumas fotos de Katherine na terça-feira com seu ouro de plástico e disse: “Maria guarda itens especiais da infância de Katherine há anos.

Ele disse que o enorme sorriso no rosto de Katherine deve ser a “recompensa de Maria pelo trabalho necessário para armazenar essas coisas”.

Chris colocou tudo em perspectiva, dizendo… “Orar um dia para que seus filhos olhem para sua infância com alegria é uma bênção. É a esperança da paternidade.”

Mas foi aqui que o debate começou – Chris perguntou: “conversa de verdade… depois que seu filho passar pela coisa, não há problema em jogar fora? Quero dizer… precisamos do troféu ‘Eu estava em um time esportivo?'”

Ele provavelmente está pensando nisso, porque tem três filhos – um de 10 anos Jack com Anna Farisdar Lyla, de 3 anos e 1 ano Eloísa com Katherine – então é uma pergunta que ele com certeza precisará de uma resposta mais cedo ou mais tarde.