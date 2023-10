Chris Rock convidou Jada Pinkett Smith para sair logo após rumores de divórcio de Will Smith

Taqui tem havido uma enxurrada de informações sobre Jada Pinkett Smith próximo livro, onde ela conta tudo sobre o infame marido tapa Will Smith deu a Chris Rock no Oscar. Um momento que se tornou um fenômeno cultural e ficará tatuado na mente das pessoas por muitos anos. Olhando para trás, para as muitas razões Will Smith estalou naquele momento, alguém poderia pensar que o principal motivo era seu relacionamento já conturbado com Jada. Também, Chris Rocha havia destruído sua esposa durante o monólogo do Oscar de 2016, mas a trama acabou de se complicar muito mais do que se esperava. Acontece que há um trecho de informação que a People acabou de compartilhar após uma entrevista com Jada na quarta-feira.

Ano depois do tapa, Chris Rock revida em novo especial

Chris Rock convidou Jada para sair e foi rejeitado

Jada Pinkett Smith deixou claro que a dissidência no Oscar de 2016 foi resolvida com uma ligação em que os dois pediram desculpas. Enquanto Jada pediu publicamente a Chris e outros afro-americanos que abandonassem o evento em meio à #OscarsTooWhite campanha, ela também não percebeu o nível de pressão Chris Rocha provavelmente estava abaixo. Depois do assado, eles discutiram as coisas com aquela ligação e Jada achou que estava resolvido. Mas depois daquele momento de 2016, rumores sobre o suposto divórcio de Jada e Will Smith estavam por toda parte e Chris Rock achou viável convidar a atriz para um encontro. É aqui que a reviravolta na história é confirmada porque agora podemos ver o Chris Rocha piada no Oscar de 2022 através de uma ótica totalmente diferente. Esse foi um homem que foi rejeitado e provavelmente estava sofrendo por causa disso.

Jada Pinkett Smith revelou isso para Pessoas ao mesmo tempo que pensava que a situação estava resolvida naquele momento. Um mal-entendido que ela finalmente percebeu não foi resolvido. Aqui está o que ela disse: ‘Acho que todo verão apareciam todos os relatos de que eu e Will estávamos nos divorciando. E neste verão em particular, Chris, ele pensava que estávamos nos divorciando. , ‘Eu adoraria levar você para sair.’ E eu pensei, ‘O que você quer dizer?’ Ele disse, ‘Bem, você e Will não estão se divorciando?’ Eu estava tipo, ‘Não. Chris, esses são apenas rumores. Ele ficou chocado. E ele se desculpou profusamente e foi isso.”