Chris Rock é visto na festa de lançamento do álbum dos Rolling Stones sem ser incomodado por Jada Pinkett Smith

Ameio Jada Pinkett Smith lançamento recente do livro de memórias, houve muitas entrevistas durante a promoção, onde ela falou muito sobre Chris Rock e o tapa que ele recebeu de Will Smith. Em suas afirmações, ela deixa o comediante em uma posição questionável ao aludir a ele ter algum tipo de obsessão por ela. Quando o casal estava passando por problemas pessoais e surgiram rumores de divórcio, Jada afirma que Rock a abordou para convidá-la para sair. Se isso for verdade, a briga de Chris Rock com Will Smith tem uma conotação totalmente nova e dá ao infame tapa um significado mais sutil. Um relatório recente do Daily Mail afirma que Chris Rock se sente frustrado com Jada Pinkett Smith continua mencionando seu nome.

Chris Rock parece não se incomodar com as dissensões de Jada

Mas na noite de quinta-feira, Chris Rock foi visto pela primeira vez em público desde que o livro de memórias foi lançado e Jada falou sobre ele na imprensa. Foi uma festa de lançamento do álbum dos Rolling Stones para ‘Hackney Diamonds’ que aconteceu poucos dias depois das entrevistas de Jada. Uma pessoa que compareceu ao evento na noite de quinta-feira disse que Chris Rock foi flagrado saindo com o colega comediante Trevor Noah. Aparentemente, Rock parecia completamente despreocupado em um evento que também contou com a presença de nomes como Jimmy Fallon, Mary-Kate Olsen, Elvis Costello, Rachel Weisz, Keegan-Michael Key entre outros. Foi um evento totalmente VIP na cidade de Nova York.

Rock parecia de bom humor em uma festa onde Lady Gaga cantou ao lado dos Rolling Stones no palco para cantar ‘Sweet Sounds of Heaven’. Este é o primeiro álbum dos Stones com material totalmente novo em 18 anos. A formação atual é composta por Mick Jagger, 80, Keith Richards, 79, e Ronnie Wood, 76. A festa também teve Questlove como DJ do evento antes da lendária banda subir ao palco. Embora os representantes de Chris Rock tenham sido contatados para comentar o avistamento, não houve resposta.