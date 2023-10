Chris Rock sobre as revelações de Jada Pinkett Smith, quer que ela ‘mantenha o nome dele longe de sua maldita boca’

Chris Rocha parece estar cansado de Jada Pinkett Smith continuando a falar sobre ele em sua turnê de imprensa sobre seu livro biográfico ‘Digno’ e deseja que ela “mantenha o nome dele longe de sua maldita boca”.

Radar Online revelou que o comediante está chateado depois Pinkett Smith falou sobre Will Smith dando um tapa nela no Oscar e disse que o comediante a convidou para sair quando era casado com a estrela de ‘Um Maluco no Pedaço’.

O meio de comunicação indica que, disseram fontes com conhecimento da situação Chris Rocha está “frustrado” por continuar mencionando-o em suas coletivas de imprensa para promover seu livro.

“Chris disse seu artigo sobre todo o confronto de Smith, mas agora com essas novas revelações de Jada que ela e Vai tenho vivido vidas separadas, é apenas mais um momento WTF em toda a saga nos últimos anos entre Chrisela e Vai”, disse uma fonte próxima ao ator ao Daily Mail.

“Chris odeia que ela continue trazendo isso à tona e trazendo à tona outras revelações sobre Chris convidá-la para sair e tudo mais”, acrescentou a fonte.

“Ele é uma pessoa relativamente reservada e estava chegando a um ponto em que as pessoas podem ter começado a seguir em frente, mas agora ele está de volta aos holofotes e é simplesmente frustrante que tudo esteja voltando ao primeiro plano”, detalhou a fonte.

“Chris já superou isso e realmente adoraria que ela mantivesse o nome dele longe de sua maldita boca”, atendeu na linha Smith disse ao comediante depois de criticá-lo no Oscar, mas agora usando isso para exigir que Pinkett Smith pare de mencioná-lo.

Revelações explosivas de Jada Pinkett Smith

A celebridade fez várias revelações nas últimas semanas, sendo talvez a mais chocante a confissão de que foi separada de Smith nos últimos sete anos.

Além disso, ela ligou Tupac sua “alma gêmea”, um comentário que muitos consideraram desnecessário contra seu ex-marido.

Radar Online indica que, em relação Smithestá dando um tapa no Oscar de 2022, Pinkett Smith disse que ficou surpresa, mas não pelo motivo que ela imaginava.

Quando ele gritou: “Mantenha o nome da minha esposa longe da sua maldita boca”, ela ficou surpresa porque eles estavam separados há muito tempo e não se chamavam mais de marido e mulher.