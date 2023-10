Chrisean Rock chama Summer Walker sobre esquete do TikTok: ‘Industry Cold’

Rock cristão pensei que ela tinha um amigo de verdade em Caminhante de verão depois de seu desastre com o bebê no Walmart … mas agora está questionando a cantora de “Girls Need Love” depois de ser enganada em um vídeo.

Chrisean Rock vai ao vivo no Instagram e critica Summer Walker por zombar dela no TikTok viral. “Você foi muito insensível. Esta indústria é fria pra caralho. você estava no meu DM perguntando se eu precisava de ajuda e suporte e então zombou de mim no TikTok”

Na quinta-feira, Chrisean foi ao vivo no IG e chamou Summer por ter enviado um DM para ela com palavras doces de apoio no mês passado… mas diz que seus sentimentos agora estão feridos como resultado do vídeo.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Um vídeo que zombou do mesmo incidente que Summer procurou!!! Ai.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Apesar da dor, a nova mãe disse que não ficou surpresa, pois se acostumou a lidar com pessoas cruéis em uma indústria musical fria.

Rock pode ter razão… Summer parecia estar fazendo um teste para Hollywood, do jeito que ela fez de tudo com sua personificação de Chrisean… até o dente perdido e a boneca com seu feliz pendurado!!!



Reproduzir conteúdo de vídeo





21/09/23

Muitos fãs concordaram com Chrisean, eles acharam a peça de mau gosto, forçando Summer a citar suas inspirações cômicas – Dave Chappelle, Bernie Mac, Richard Prior – caras que empurrou o envelope com sua arte como sua inspiração.

Mas depois de ver a reação de Chrisean, Summer ficou na defensiva e disse para ela se acalmar!!! … “Sensível sobre um tik tok que era viral muito antes de eu fazê-lo, mas você não tem simpatia quando está arrastando vadias pelo chão.”