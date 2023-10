Christopher ‘Shooter McGavin’ McDonald parece perdido no jogo do Bills

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Estrela de “Feliz Gilmore” Cristóvão McDonald pode ter sido um pouco exagerado no jogo dos Bills no domingo… porque ele parecia estar muito embriagado – tropeçando e balançando enquanto estava dentro do saguão do estádio.

Confira este vídeo obtido por TMZ Esportes … o ator – que interpretou o atirador McGavin em Adam Sandlerfilme de golfe de grande sucesso – parecia que ele mal conseguia ficar de pé durante a disputa de Buffalo com o New York Giants no Highmark Stadium.

Na filmagem, feita no intervalo do jogo, McDonald pode ser visto quase caindo de uma escada … antes que dois homens ajudassem a salvá-lo de uma queda no rosto.

Ele também foi visto no clipe precisando de mais ajuda dos caras enquanto cambaleava de volta para seu assento – enquanto várias pessoas gritavam “Atirador!” para ele.

Uma testemunha do jogo nos disse que McDonald – um torcedor obstinado do Bills – foi visto dentro de uma suíte pegando água de amigos.

Entramos em contato com um representante do McDonald’s para comentar, mas até agora nenhuma resposta ainda.