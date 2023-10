Cibra está em BUSCA de mais de 60 NOVO FUNCIONÁRIOS!

A Cibra, uma das maiores empresas de fertilizantes do Brasil, que há mais de 28 anos contribui com o agronegócio fornecendo produtos agrícolas de alta qualidade, está recrutando novas pessoas para o seu time. Desse modo, caso esteja em busca de uma recolocação, verifique a lista de possibilidades:

Analista Compras Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Contábil PL – Remoto – Efetivo;

Analista de Logística Júnior – Camaçari – BA – Efetivo;

Analista de Marketing Digital Pleno (Designer) – Remoto – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – Comunicação – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Meio Ambiente Pleno – Paranaguá – PR – Efetivo;

Analista de PCP – Sinop – MT – Efetivo;

Analista de Qualidade e Meio Ambiente – São Luís – MA – Efetivo;

Assessor Agronômico – Araguaína – TO – Efetivo;

Assistente Administrativo – Rio Verde – GO – Efetivo;

Assistente Agronômico – Uruçuí – PI – Efetivo;

Assistente de Administração de Pessoal – Sinop – MT – Efetivo;

Caldeireiro – Paranaguá – PR – Efetivo;

Coordenador de Almoxarifado – Trabalho Remoto – Efetivo;

Coordenador de Planejamento – Trabalho Remoto – Efetivo;

Eletricista de Manutenção – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Eletricista de Manutenção – São Francisco do Sul – SC – Efetivo;

Enfermeiro do Trabalho – Remoto – Efetivo;

Engenheiro de Planejamento – Remoto – Efetivo;

Engenheiro de Projetos – Camaçari – BA – Efetivo;

Especialista de Planejamento Estratégico – Trabalho Remoto – Efetivo;

Líder de Mistura – Paranaguá – PR – Efetivo;

Líder Manutenção Elétrica / Mecânica – Paranaguá – PR – Efetivo;

Mecânico (Caldeireiro) – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo.

Mais sobre a Cibra

Dando mais detalhes sobre a Cibra, vale frisar que trata-se de uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil. São quase 30 anos evoluindo junto com o agro brasileiro, com operações de produção, importação e distribuição de fertilizantes nos principais estados agroprodutores. Tem como sócios o grupo americano Omimex e a britânica Anglo American.

Atualmente, conta com 13 unidades fabris e 100% dos nossos times corporativo e comercial atuando no modelo Work From Anywhere (trabalho remoto, sem escritório corporativo), com profissionais espalhados por todo o Brasil e pelo mundo.

Como efetivar a inscrição?

Agora que a lista de vagas da Cibra já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

