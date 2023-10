Cidade de Carlinhos Maia ganhará ponte de mais de 1km de extensão

Uma vitória para Penedo, cidade natal de Carlinhos Maia, com uma ponte que trará inúmeros benefícios turísticos e econômicos.

Penedo, a pérola de Alagoas e cidade natal do influenciador digital Carlinhos Maia, está prestes a ganhar uma nova joia: uma ponte monumental sobre o rio São Francisco. Este gigantesco projeto, que liga Penedo a Neópolis, tem o potencial de redefinir o turismo e o comércio da região.

Carlinhos Maia, com seu amor inabalável por Penedo, sempre usou sua influência para destacar a beleza e o potencial turístico da cidade. E agora, com a construção desta nova ponte, a cidade tem mais uma razão para ser celebrada.

Idealizada pelo engenheiro civil e atual prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, a obra representa um investimento que beneficiará o Baixo São Francisco e o Litoral Sul Alagoas. Com um custo estimado de trezentos milhões de reais, a ponte se estenderá por um quilômetro e cento e oitenta metros, com dezoito metros de largura. Uma infraestrutura que incluirá passagens para pedestres e ciclovia.

Os laços de Carlinhos Maia com Penedo são inegáveis. Seus seguidores, sempre atentos a suas histórias e postagens, são introduzidos ao charme desta cidade ribeirinha. Com esta nova ponte, Penedo não apenas fortalecerá seu posicionamento como um importante centro de escoamento entre as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, mas também se consolidará como um destaque turístico.

Junto com o suporte político de líderes locais e a influência de Carlinhos Maia, a cidade de Penedo está preparada para entrar em uma nova era de prosperidade. O Ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a obra como essencial para impulsionar o turismo na região. “Essa obra vai beneficiar todo o sul de Alagoas e o norte de Sergipe, em todos os setores, especialmente para o turismo”, disse.

A relação especial de Carlinhos Maia com sua cidade natal e o potencial transformador desta ponte para Penedo são um testemunho do poder da colaboração entre personalidades influentes e projetos de desenvolvimento urbano.

Ao celebrar esta nova conquista, é essencial lembrar o papel que Carlinhos Maia desempenha ao destacar a rica cultura, história e beleza natural de Penedo. E, com a adição desta ponte, a cidade está pronta para receber um fluxo ainda maior de turistas e investidores, solidificando seu lugar no mapa turístico brasileiro.

VEJA PROJETO DA PONTE PENEDO/NEÓPOLIS

Da Redação