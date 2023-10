Cinco pessoas baleadas e feridas na Morgan State University

Um evento anual de boas-vindas na Morgan State University foi marcado pela violência na terça-feira, depois que cinco pessoas foram baleadas e feridas no campus – e pelo menos um atirador ainda está foragido.

As balas começaram a voar à noite, após a coroação do senhor e da senhorita Morgan State, que acontece todos os anos na histórica faculdade negra em Baltimore, Maryland, nessa época.

O Departamento de Polícia de Baltimore disse que os policiais estavam patrulhando o local quando de repente ouviram uma rajada de tiros enquanto os participantes do evento saíam de um auditório no Murphy Arts Center para ir a um baile de coroação em outro prédio próximo.

A polícia alertou que havia um atirador ativo à solta no centro de artes e em um dos dormitórios – e emitiu uma ordem para que todos se abrigassem no local.

Momentos depois, os policiais que trabalhavam naquela área encontraram as vítimas do tiroteio – quatro homens e uma mulher com idades entre 18 e 22 anos.