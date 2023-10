Cinco profissões do futuro relacionadas à Inteligência Artificial

Segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, entre 2023 e 2027, algumas profissões terão um grande potencial de crescimento, principalmente relacionadas à área de Inteligência Artificial (IA). De acordo com os dados da entidade, 75% das pessoas acreditam que vão adotar a tecnologia em seus negócios nesse intervalo de tempo, mostrando como essa transformação impulsionada pela OpenAI e o ChatGPT realmente deverá conquistar as organizações cada vez mais.

A área já atrai bastante atenção de brasileiros também. A escola online de tecnologia Alura viu sua iniciativa de Imersão de Inteligência Artificial da Alura alcançar um recorde de 145 mil inscritos em junho. Analisando o perfil dos participantes, muitos deles queriam aprender a utilizar ferramentas desta categoria fora do mercado de tech, em áreas profissionais como Finanças, Vendas e Marketing, segundo a empresa.

O atual cenário mostra que a inteligência artificial pode ter um impacto nas descrições tradicionais de diversas carreiras. Hoje, já existem funções que estão evoluindo para acomodar essa tecnologia, automatizando processos e diminuindo a quantidade de tarefas mecânicas dos times.

A mais óbvia é a de atendimento ao cliente, onde chatbots estão se tornando cada vez mais inteligentes. Além disso, o aprofundamento deu espaço a novas funcionalidades e soluções, indicando que outros cargos antes inexistentes deverão surgir em pouco tempo, segundo a Alura.

Profissões do futuro

Olhando para essas transformações, a Alura listou profissões do futuro que estão relacionadas à IA e já estão dando os primeiros passos no mercado. São elas:

Engenheiro de Prompt

A eficiência da inteligência artificial depende muito de comandos humanos assertivos, por isso um profissional especializado em desenvolver e otimizar prompts para gerar respostas coerentes e relevantes têm se tornado uma função emergente. No entanto, a Alura destaca que a demanda pelos engenheiros de prompt não deve se estender por muitos anos.



Isso porque, com a crescente presença da IA em nossa rotina, a compreensão de como construir prompts eficazes não poderá se restringir apenas a um grupo de especialistas. Esse conhecimento acabará se transformando em uma habilidade essencial para várias áreas, em vez de ser uma profissão isolada.

Especialista em Design de Interação Máquina-Humano

À medida que a IA se integra mais profundamente à sociedade como um todo, alguns aspectos ganham mais importância para garantir uma boa experiência aos usuários, de modo a facilitar a jornada de clientes e pessoas que precisam utilizar esses sistemas no seu dia a dia. É o caso do design de interação, área em que atuam especialistas que consigam criar interfaces intuitivas e eficazes entre humanos e sistemas de IA.

Mais profissões

Especialista em Cibersegurança com foco em IA

Assim como ocorre com qualquer tecnologia, o aumento do uso de IA traz desafios de segurança únicos, que precisam ser enfrentados de modo concentrado e isolado. Dessa forma, especialistas em cibersegurança serão necessários para proteger sistemas e dados contra ameaças avançadas relacionadas a esse tema, ajudando setores públicos e privados a não ficarem expostos a ações de agentes mal-intencionados no mundo digital.

Especialista em Ética em IA

Com a rápida disseminação da IA em vários segmentos do mercado de trabalho, ainda há muitas dúvidas sobre o uso dessa tecnologia; por exemplo, o porquê é preciso evitar produzir prompts que tragam dados pessoais ou informações sensíveis da empresa que a pessoa presta serviços.

Por esse motivo, o profissional responsável por preservar pessoas e instituições, garantindo que os sistemas de IA sejam utilizados de maneira ética e responsável, é indispensável para o processo de incorporação e experimentação dessas ferramentas.

Analista de Negócios em IA

Por fim, outra função nova que surgiu por conta da IA e merece destaque é a dos profissionais que compreendem as necessidades exclusivas de cada empresa e desenvolvem soluções personalizadas ligadas a essa tecnologia para otimizar operações.

Segundo a Alura, o cargo é essencial para a exploração do potencial tecnológico criativo em diferentes organizações. Enquanto uma solução pode ser interessante para uma companhia de cosméticos, um banco pode não achar tão útil. Analistas que compreendem essas aplicações para negócios diversos são determinantes em direcionar projetos, evitando que produtos e serviços inovadores não saiam do papel.