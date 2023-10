Circuito Penedo de Cinema divulga atrações musicais da edição 2023

A edição 2023 do Circuito Penedo de Cinema já tem sua programação musical definida, atrações divulgadas nesta quinta-feira, 26, no site do evento que acontece entre os dias 13 e 19 de novembro.

A seleção das atrações musicais obedece critérios, entre eles a valorização de artistas alagoanos, todos mediante inscrição prévia que resultou na seleção de Vitor Pirralho, figura do hip hop que conquista projeção com suas letras e poesias; Marcos Bruno, cantor e compositor em carreira solo que participou da banda $ifrão.

O Circuito Penedo de Cinema também traz a banda Artehfato, grupo da capital alagoana que lançou seu primeiro trabalho autoral recentemente. E representando Penedo, a banda de reggae Raiz Positiva, apresenta a riqueza cultural local com suas músicas autorais.

Todas as propostas de show musical para a 13ª edição do Circuito Penedo de Cinema foram analisadas e selecionadas por músicos e produtores culturais, segundo informa a produção do evento cuja abertura será marcada pela reinauguração do Cine Penedo.

Além dos shows musicais e apresentações culturais, o Circuito reúne cinco festivais de cinema, todos com filmes exibidos gratuitamente durante a programação que inclui oficinas e workshops sobre temas relacionados à produção audiovisual.

Foto destaque – Facebook Circuito Penedo de Cinema