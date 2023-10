Clássico instantâneo no Barclays Center: Ases vencem Liberty no Jogo 4, repetem como campeões da WNBA

Tele Ases de Las Vegas se tornou o primeiro time em 21 anos a vencer consecutivamente WNBA campeonatos, conseguindo 24 pontos e 16 rebotes de A’ja Wilson e uma parada defensiva nos segundos finais para vencer o Liberdade de Nova York 70-69 no jogo 4 do Finais na noite de quarta-feira.

O Ases se juntou ao Faíscas de Los Angeles (2001-02) e o Cometas de Houston (1997-2000) como os únicos times na história da liga a conquistar títulos consecutivos.

A’ja Wilson: o ás na manga de Vegas

Las Vegas fiz isso sem começar Chelsea Cinza e Kiah Stokesque ficaram afastados dos gramados devido a lesões nos pés sofridas no jogo 3. Cinzao 2022 MVP das finais da WNBAestava constantemente no ouvido de seus companheiros de equipe durante os intervalos e gritando incentivos na linha lateral.

A’ja Wilson ganhou honras de MVP este ano.

Com o jogo empatado em 64, Jackie Jovem marcou quatro pontos consecutivos para dar o Ases uma vantagem de 68-64 faltando 2:04 para o fim.

Breanna Stewart deu uma olhada aberta em 3, mas o tiro saiu. Wilson em seguida, acertou uma forte tacada de reviravolta faltando 1:26 para o fim para dar aos Ases uma vantagem de 70-64.

Courtney Vandersloot acertar uma cesta de 3 pontos Nova Iorquepróxima posse de bola, então roubou a bola de Kelsey Ameixao que levou a Sabrina Ionescusaltador de linha de falta para obter o Liberdade dentro de um com 41,7 restantes.

Uma conclusão emocionante

Na posse que se seguiu, Las Vegas acertou o cronômetro antes do técnico Becky Hammon chamado timeout com 3 segundos restantes no relógio de tiro. O Ases pegou a bola para Wilson em um lob, mas Stewart bloqueou o chute, dando Nova Iorque uma ultima chance.

Após um tempo limite faltando 8,8 segundos para o fim, o Liberdade passou a bola para Stewart, que estava em dupla. A bola passou para Vandersloot no escanteio, mas seu chute errou feio, desencadeando uma grande comemoração dos Ases no meio da quadra.

Vandersloot terminou com 19 pontos e Betnijah Laney adicionou 15 para Nova York.