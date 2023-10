Classificações de Taylor Swift e Travis Kelce na NFL caíram 4 milhões em relação à semana anterior

Taylor Swift dar Travis Kelce aparentemente ainda estão fortes … mas o número de pessoas sintonizadas para atualizações enquanto Taylor aplaude o TK caiu quando Taylor voltou por alguns segundos.

As avaliações da TV estão em … A transmissão de domingo à noite do Sunday Night Football da NBC teve 20,31 milhões de telespectadores para um confronto entre o Kansas City Chiefs de Travis e o New York Jets.



Cortesia da NFL

O número geral foi o maior da TV na noite passada, mas é 4 milhões a menos que isso jogo do Chiefs no último domingoque atraiu 24,32 milhões… a primeira vez que Taylor torceu por Travis em uma suíte.

Claro, o jogo dos Chiefs da semana passada foi em uma rede diferente, FOX em vez da NBC desta semana, e em um horário diferente … início das 16h25 ET em vez do início das 20h20 ET desta semana.

Houve muito mais entusiasmo em torno de Taylor e Travis entrando no jogo Chief-Jets, e ainda mais poder de estrela na segunda semana.

NBC constantemente garimpou para Taylor durante a transmissão… ela estava em uma suíte com Sofia Turner, Ryan Reynolds, Blake Lively, Hugh Jackman dar Sabrina Carpinteiro … só para citar alguns.



Cortesia da NFL

A nova melhor amiga de Taylor, Brittany Mahomestambém se juntou a Taylor na suíte… idem para a mãe de Travis, Donaque recebeu um grande abraço de Taylor.



NBCBoston

Antes do jogo, Travis foi flagrado saindo do apartamento de Taylor em Nova York antes de ir para Nova Jersey para o jogo… mas eles saiu do MetLife Stadium separadamenteao contrário da semana passada em Kansas City, quando partiu em um conversível.

Travis e os Chiefs estarão na CBS no próximo domingo… para um pontapé inicial às 16h25 horário do leste dos EUA na estrada contra o Minnesota Vikings – e será interessante se Taylor aparecer para seu terceiro jogo consecutivo, e como será a final As avaliações da TV diminuem.