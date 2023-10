Classificações libra por libra do MMA: Islam Makhachev reina supremo como lutador número 1 unânime

Bem-vindo à última atualização do ranking peso por peso do MMA Fighting, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

As principais cartas de luta não são muito mais estranhas do que UFC 294mas apesar do evento apresentar estranheza suficiente para embalar um ano inteiro – e lembre-se, 2023 já foi estranho – nosso painel descobriu que não houve controvérsia quando se tratou de dar o que merecia ao vencedor do evento principal.

Antes de sábado, aqui estava a lista de lutadores que foram a escolha unânime do MMA Fighting para o lutador peso por peso masculino número 1 desde o início deste ranking em julho de 2021:

Foi isso.

Agora podemos acrescentar Islam Makhachev, já que todos os oito membros do nosso excelente painel o consideraram o melhor lutador masculino do mundo. O homem que ele acabou de derrotar pela segunda vez ocupa o segundo lugar, enquanto Jon Jones mantém o terceiro lugar antes de seu confronto pelo título dos pesos pesados ​​com Stipe Miocic no UFC 295.

Makhachev já liderou nossa lista antes, mas houve muitas divergências sobre essa classificação, já que sua corrida ao topo da divisão dos leves coincidiu com reinados dominantes no campeonato de Volkanovski e Israel Adesanya. Quando Volkanovski ficou aquém do confronto direto com Makhachev no UFC 284, a diferença entre eles diminuiu ainda mais, a tal ponto que Volkanovski conseguiu ultrapassar Makhachev com uma defesa de título dominante contra Yair Rodriguez.

Agora, Makhachev derrubou a porta ao chutar Volkanovski na cabeça e nos deu uma resposta firme sobre quem é o melhor lutador. Podemos criticar a conquista apontando que Volkanovski é um peso pena que aceitou a luta com menos de duas semanas de antecedência e isso é justo, mas em algum momento uma batalha de grandes nomes do Pound-for-Pound tem que ter riscos para ambos os lutadores e não apenas aquele que corre o risco maior. Ao vencedor vão os despojos, como dizem.

Já que mencionamos Usman, temos que falar sobre sua queda impressionante até chegar ao top 10. Assim como Volkanovski, ele entrou em cima da hora para lutar contra um lutador maior no UFC 294 e, como Volkanovski, há consequências para derrota.

Khamzat Chimaev venceu Usman em uma decisão difícil que pode ter lhe rendido uma chance pelo título dos médios, mas não foi suficiente para colocá-lo à frente de Usman em nosso ranking (a inatividade de Chimaev não ajudou em seu caso). No entanto, Usman ainda levou uma rebatida, caindo duas posições da 8ª posição.

O que vem a seguir para Usman é uma incógnita e provavelmente depende de como as imagens dos concorrentes se agitarão em 185 e 170 nos próximos meses. De qualquer forma, será uma longa caminhada de volta à sua antiga grandeza.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Quando. 2 Islam Makhachev derrotou. Quando. 1 Alexander Volkanovsky, não. 18 (empatado) Khamzat Chimaev derrotou. Quando. 8 (empatado) Câmera Usman

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 3 Jon Jones x Stipe Miocic (UFC 295, 11 de novembro), Nº 11 Alex Pereira x Nº 13 Jiri Prochazka (UFC 295, 11 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Vadim Nemkov (4), Johnny Eblen (3), Patchy Mix (2), Brandon Moreno (2), Patricio Pitbull (2), Jamahal Hill (2), Robert Whittaker (2), Yaroslav Amosov (1), Magomed Ankalaev (1), Jan Blachowicz (1), Merab Dvalishvili (1), AJ McKee (1), Belal Muhammad (1), Usman Nurmagomedov (1)

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém como Kamaru Usman deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta certa e verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.