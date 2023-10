Classificações QB, RB, WR, TE: Semana 5 da temporada de futebol fantasia de 2023

CEmbora ainda haja altos e baixos com uma boa quantidade de jogadores, começamos a ter uma imagem mais clara de quais jogadores em posição podemos contar semana após semana. Futebol de fantasia. As semanas de despedida começam neste domingo, então os gerentes terão que fazer decisões mais difíceis do que tiveram nas primeiras semanas.

Configurações de estatísticas usadas: 1 ponto por 25 jardas de passe, 4 pontos por TD de passe, 0,5 pontos por recepção, 6 pontos por corrida e TD de recepção

Quarterbacks

Patrick Mahomes (no MIN) Josh Allen (vs. JAX) Lamar Jackson (no PIT) Jalen dói (no LAR) Anthony Richardson (vs. DEZ) Tua Tagovailoa (vs. NYG) Kirk Cousins ​​(vs. KC) Jordan Love (em LV) CJ Stroud (na ATL) Trevor Lawrence (na BUF) Brock Purdy (vs. DAL) Matthew Stafford (vs. PHI) Joe Burrow (na ARI) Jared Goff (vs. CAR) Russell Wilson (vs. NYJ)

Correndo de volta

Christian McCaffrey (vs. DAL) Gergelim Robinson (vs. HOU) Derrick Henry (no IND) David Montgomery (vs CAR) Josh Jacobs (vs. GB) D’Andre Swift (no LAR) Tony Pollard (em SF) Joe Mixon (na ARI) Alvin Kamara (no nordeste) Saquon Barkley (no MIA) James Conner (vs. CIN) Kyren Williams (vs. PHI) Aaron Jones (em LV) Travis Etienne (na BUF) Isaías Pacheco (no MIN) James Cook (vs. JAX) De’Von Achane (vs. NYG) Dameon Pierce (na ATL) Alexander Mattison (vs. KC) Breece Hall (em DEN) Raheem Mostert (vs. NYG) Rhamondre Stevenson (vs. NÃO) Jonathan Taylor (vs. DEZ) Miles Sanders (aquele TI) Tyler Allgeier (vs. HOU) Gus Edwards (no PIT) Najee Harris (vs. BAL) Javonte Williams (vs. NYJ) Jaylen Warren (vs. BAL) Latavius ​​Murray (vs. JAX) Kenneth Gainwell (no LAR) Ezekiel Elliott (vs. NÃO) Jaleel McLaughlin (vs. NYJ) Tyjae Spears (no IND) Chuba Hubbard (no DET) Zack Moss (vs. DEZ)

Amplos Receptores

Justin Jefferson (vs. KC) Stefon Diggs (vs. JAX) Tyreek Hill (vs. NYG) Ja’Marr Chase (na ARI) AJ Brown (no LAR) Davante Adams (vs. GB) Puka Nacua (vs. PHI) Brandon Aiyuk (vs. DAL) Nico Collins (na ATL) Cooper Kupp (vs. PHI) Garrett Wilson (no DEN) Michael Pittman (vs. DEZ) CeeDee Lamb (em SF) Jaylen Waddle (vs. NYG) Deebo Samuel (vs. DAL) Chris Olave (em NE) Calvin Ridley (na BUF) Marquesa Brown (vs. CIN) Adam Thielen (nesse caso) Christian Kirk (na BUF) Romeo Doubs (em LV) Jakobi Meyers (vs. GB) Zay Flores (no PIT) DeAndre Hopkins (no IND) Christian Watson (em LV) Josh Reynolds (vs. CAR) Courtland Sutton (vs. NYJ) Tanque Dell (na ATL) Jordan Addison (vs. KC) Drake Londres (vs. HOU) Arroz Rashee (em MIN) Jerry Jeudy (vs. NYJ) George Pickens (vs. BAL) Wan’Dale Robinson (no MIA) Tyler Boyd (na ARI) Michael Wilson (vs. CIN)

Extremidades apertadas