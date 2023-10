Classificações QB, RB, WR, TE: Semana 6 da temporada de futebol fantasia de 2023

Ccom apenas dois NFL equipes de despedida para a Semana 6, o Green Bay Packers e Pittsburgh Steelersos treinadores do Fantasy Football terão quase todos os seus melhores jogadores à sua disposição. Isso deve representar uma semana de pontuação alta em termos de fantasia, especialmente com 10 jogos com over/under de pelo menos 42,5.

Configurações de estatísticas usadas: 1 ponto por 25 jardas de passe, 4 pontos por TD de passe, 0,5 pontos por recepção, 6 pontos por corrida e TD de recepção

Quarterbacks

Josh Allen (vs. NYG) Jalen Hurts (em Nova York) Lamar Jackson (em DEZ) Justin Fields (vs. MIN) Joe Burrow (vs. SEA) Trevor Lawrence (vs. IND) Tua Tagovailoa (vs. CAR) Justin Herbert (vs. DAL) Matthew Stafford (vs. ARI) Jared Goff (na TB) Dak Prescott (na ALC) Kirk Cousins ​​(na CHI) Brock Purdy (na CLE) Desmond Ridder (vs. ERA) Bryce Young (no MIA)

Correndo de volta

Christian McCaffrey (na CLE) David Montgomery (na TB) Tony Pollard (na ALC) Raheem Mostert (vs. CAR) (vs. IND) Bijan Robinson (vs. ERA) Austin Ekeler (vs. DAL) Alvin Kamara (e HOU) Josh Jacobs (vs. NE) D’Andre Swift (em NYJ) Kyren Williams (vs. ARI) Kenneth Walker III (na CIN) Saquon Barkley (na BUF) – Matt Breida sobe para 28 se Barkley estiver FORA Derrick Henry (vs. BAL) Joe Mixon (vs. MAR) D’Onta Foreman vs. Chuba Hubbard (no MIA) Breece Hall (vs. PHI) James Cook (vs. NYG) Rhamondre Stevenson (na LV) Jerome Ford (vs. SF) Rachaad White (vs. DET) Alexander Mattison (na CHI) Dameon Pierce (vs. NÃO) Jonathan Taylor (na JAX) Brian Robinson (na ATL) Emari Demercado (at LAR) Gus Edwards (em DEZ) Zack Moss (na JAX) Tyler Allgeier (vs. ERA) Tyjae Spears (vs. BAL) Ezekiel Elliott (em LV) Kenneth Gainwell (em Nova York) Justice Hill (em DEZ) Kendre Miller (na HOU) Zach Charbonnet (na CIN)

Amplos Receptores

Ja’Marr Chase (vs. SEA) Cooper Kupp (vs. ARI) Tyreek Hill (vs. CAR) Stefon Diggs (vs. NYG) Calvin Ridley (vs. IND) DJ Moore (vs. MIN) Keenan Allen (vs. DAL) AJ Brown (em Nova York) Davante Adams (vs. NE) CeeDee Lamb (na LAC) Amon-Ra St. Puka Nacua (vs. ARI) Brandon Aiyuk (na CLE) Adam Thielen (no MIA) Jordan Addison (na CHI) Jaylen Waddle (vs. CAR) Zay Flowers (em DEZ) DK Metcalf (na CIN) Mike Evans (vs. DET) Deebo Samuel (na CLE) DeAndre Hopkins (vs. BAL) Marquise Brown (no LAR) – QUESTIONÁVEL (doença) DeVonta Smith (em Nova York) Drake Londres (vs. ERA) Tee Higgins (vs. SEA) – QUESTIONÁVEL (costelas) Chris Olave (na HOU) Christian Kirk (vs. IND) Nico Collins (vs. NÃO) Chris Godwin (vs. TI) Gabriel Davis (vs. NYG) (na JAX) Tyler Lockett (na CIN) Jakobi Meyers (vs. NE) Terry McLaurin (na ATL) Josh Downs (no JAX) Amari Cooper (vs. SF)

Extremidades apertadas