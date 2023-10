Cleveland Browns adiciona David Njoku à lista de lesionados após sofrer queimaduras

Cleveland Browns‘ extremidade apertada, David Njokufoi adicionado inesperadamente ao relatório de lesões antes do jogo contra o Corvos de Baltimore.

O jogador de 27 anos sofreu queimaduras no rosto e no braço em um acidente doméstico. O incidente ocorreu quando Njoku tentava acender uma fogueira em seu quintal na noite de sexta-feira. Este desenvolvimento surpreendente foi noticiado pela ESPN e posteriormente confirmado no site da equipe.

“TE David Njoku foi adicionado ao relatório de lesões como questionável após sofrer queimaduras no rosto e no braço durante um acidente doméstico”, dizia o comunicado.

Agente de Njoku, Café Malkipostou uma breve atualização nas redes sociais para reconhecer a preocupação generalizada e o apoio de fãs e simpatizantes.

“Obrigado a todos por entrar em contato, mas David Njoku está tudo bem, graças a Deus”, escreveu Kawa.

Com o status de Njoku incerto para o próximo jogo, o Marrons extremidade apertada ativada Zaire Mitchell-Paden de seu time de treino como um substituto potencial.

Njoku tem tido uma forte NFL temporada, registrando 10 recepções para 92 jardas. Em 2022, ele alcançou o recorde de sua carreira com 58 recepções para 628 jardas e quatro touchdowns. Sua ausência devido a lesões inesperadas poderia impactar o desempenho dos Browns no jogo contra o Corvos.

O jogo programado entre Browns e Ravens está marcado para 13:00 ET no Cleveland Browns Stadium no domingo.