CMC deixou o jogo entre San Francisco e Cleveland devido a lesão no quarto período

São Francisco 49ers correndo de volta Christian McCaffrey tive um dia agridoce em Primeiro estádio energético do Cleveland Browns. McCaffrey amarrou o Recorde da NFL por mais jogos consecutivos com um aterragemmas também saiu de campo ferido no início do quarto trimestre.

O Veterano de 7 anos sofreu a lesão no meio do caminho através de Terceiro quarto do jogo da semana 6, mas ele conseguiu ficar em campo por mais alguns snaps. Ele era descartado com um lesão oblíqua e não voltou.

Mesmo assim, McCaffrey era o melhor corredor em sua equipe, acrescentando 43 jardas em 11 corridas. São Francisco foi 17-13 à frente no placar do tempo.

A equipe inicialmente rotulado CMC Questionávelmas o equipe médica decidi deixá-lo fora para o resto da partida submetê-lo a mais testes.

É esperado que O time irá relatar o estado do jogador durante todo o semana.

São Francisco sofreu sua primeira derrota do ano

Os 49 caíram 17-19 e deixaram seu registro em cinco vitórias e uma derrotaenquanto Cleveland melhorado para 3-2.

McCaffrey deu a sua equipe a liderança no primeiro quarto com um touchdown de 13 jardas passar de Brock Purdy e um PAT de Jake Moody. Jordan Mason contribuiu com outro pontuação no quarto trimestre com um corrida de oito jardas. Temperamental chutou um Gol de campo de 25 jardas no terceiro trimestre.

Kicker DeAndre Hopkins era o verdadeiro arquiteto de Cleveland vitória com quatro gols de campo de 42, 46, 50 e 29 jardas. O outro sete pontos veio de Kareem Hunt com um Corrida de 16 jardas.

Purdy completou 12 passes em 27 tentativas de 125 jardas e um touchdowncom um interceptado para São Francisco. Para Cleveland, PJ Walker concluído 18 passes de 34 tentativas para 192 jardasnão teve touchdowns e foi interceptado duas vezes.

O recorde de McCaffrey

CMC empatado o lendário John Riggins e OJ Simpson como os únicos jogadores a ter 15 jogos consecutivos com placarincluindo o temporada regular e pós-temporada.

No Semana 4 jogo contra o Cardeais do Arizona, McCaffrey quebrou o franquia marca de 13 jogos consecutivos com touchdownque membro do Hall da Fama Arroz Jerry mantido por 36 temporadas.