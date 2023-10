CMDCA Penedo divulga resultado da eleição para conselheiro tutelar

Matéria atualizada às 21h27

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) acaba de divulgar o resultado oficial das eleições para a composição do Conselho Tutelar de Penedo.

Com mais de 40 mil eleitores aptos a votar, a escolha de cada um resultou na lista que pode ser conferida abaixo do texto.

O pleito realizado neste domingo, 1º de outubro, foi acompanhado desde o início do processo pelo Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL), representado pelo promotor de justiça João Batista Santos Filho.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Alagoas também atuou na eleição que, pela primeira vez, foi realizada com urnas eletrônicas nos locais onde as seções eleitorais foram concentradas.

Das 15 urnas solicitadas por meio de ofício à justiça eleitoral, nove foram disponibilizadas para Penedo e instaladas em escolas da rede pública estadual (Gabino Besouro, Alcides Andrade e Comendador José da Silva Peixoto).

Para agilizar o deslocamento da população, a Prefeitura de Penedo disponibilizou transporte gratuito, com orientação da SMTT para o trânsito próximo das unidades de ensino que registraram grande fluxo de eleitores.

Segundo as regras do pleito, os portões das escolas foram abertos às 8 horas, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes nas filas das seções que só encerraram a votação após a escolha do último eleitor, já com os portões fechados às 17 horas.

A contagem dos votos, de acordo com os boletins das urnas, aconteceu na Escola Estdual Comendador José da Silva Peixoto, sob coordenação do promotor de justiça João Batista Filho, presença dos candidatos e candidatas e transmissão ao vivo pelo Instagram da Prefeitura de Penedo.

Confira abaixo quem são os conselheiros tutelares de Penedo, titulares e suplentes, para o quadriênio 2024-2027.

TITULARES

Manílsson Costa – 569 votos

Simone Idalino – 560 votos

Gilvânia Fagundes – 499 votos

Sandra Pacheco – 417 votos

Jéssica Mirele – 348 votos

SUPLENTES

Dione Izabel – 309 votos

Larisse Monique – 299 votos

Maria Gilvanete – 292 votos

Lucimar da Purificação – 260 votos

Humberto Oliveira – 221 votos

DEMAIS CANDIDATOS

Cíceo Irandir – 198 votos

Luís Romário- 143 votos

Fábio Oliveira – 51 votos