Co-estrela de Friends acha que medicamentos prescritos tiveram um papel na morte de Matthew Perry

Adiretor Mateus Perry passou inesperadamente ausente aos 54 anos, depois de ser encontrado sem resposta em sua casa em Los Angeles. No momento não se sabe a causa exata da morte já que o LAPD não acredita que tenha havido crime em sua morte e nenhuma droga ilegal foi encontrada em sua residência.

No entanto, vários medicamentos prescritos foram descobertos em suas instalações pelas autoridades, o que levanta suspeitas sobre se eles desempenharam um papel na morte do ator, como um de seus ex- As co-estrelas de Friends acham que talvez sim.

Elenco de Friends tem uma teoria sobre a morte de Perry

De acordo com o Daily Mail, uma fonte próxima a Lisa Kudrow, que interpretou Phoebe Buffay em Friends, diz que a atriz e o elenco da sitcom acreditam que algum tipo de medicamento pode ter desempenhado um papel A morte de Matthew Perry.

A fonte afirma que Kudrow acha que Perry deve ter levado algo que não se misturou com a água morna, já que o ator foi encontrado na banheira de hidromassagem pelos socorristas que foram chamados ao local.

A luta de Perry contra o vício

Embora ainda não tenha sido estabelecida a causa oficial da morte, acredita-se que o afogamento seja um cenário provável, faltando ainda autópsia no cadáver do ator.

As lutas de Perry contra o vício e problemas de saúde mental eram amplamente conhecidas, já que ele foi para a reabilitação em várias ocasiões durante sua vida por causa do abuso de álcool e opiáceos.