Cobrape CONTRATA Arquiteto, Engenheiro, Auxiliar e mais!

A Cobrape (Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos), empresa que foi fundada em 1988 e tornou-se uma das mais produtivas e bem-sucedidas empresas de engenharia consultiva no Brasil, está com ótimas opções de cargos disponíveis. Isto é, veja quais são as vagas ofertadas:

Assistente Técnico de Campo – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto (a) Urbanista Júnior – São Paulo – SP – Arquitetura, Urbanismo;

Analista Júnior em Saneamento – Belo Horizonte – MG – Engenharia Civil;

Arquiteto (a) – Belo Horizonte – MG – Arquitetura, Urbanismo;

Engenheiro Pleno – Belo Horizonte – MG – Engenharia Civil;

Analista Pleno em Saneamento – Belo Horizonte – MG – Engenharia Civil;

Especialista em Saneamento – Belo Horizonte – MG – Engenharia Civil;

Auxiliar de Mapeamento – São Paulo – SP – Pesquisa de mercado;

Pesquisador (a) de Campo – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico (a) Químico – São Paulo – SP – Química;

Técnico (a) Social JR – São Paulo – SP – Assistência / Educação Social;

Auxiliar de Criação e Editoração – São Paulo – SP – Artes Gráficas;

Auxiliar Administrativo – Presidente Prudente – SP – Administração Geral;

Estagiário Engenharia Ambiental – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista Social – Araguaína – TO – Responsabilidade Social.

Mais sobre a Cobrape

Sobre a Cobrape, podemos frisar que são mais de 30 anos de experiência, sendo presença em todo o território nacional. Ao todo, já foram mais de 400 projetos executados e um corpo de quase 500 profissionais entre funcionários e colaboradores.

Engenheiros, geólogos, arquitetos, sociólogos, urbanistas, economistas, ecólogos, advogados, geógrafos, assistentes sociais. Um time completo para cuidar de todas as fases do seu projeto, do financiamento ao gerenciamento. Em resumo, a Cobrape é uma empresa preparada para atuar em todas essas áreas nas seguintes modalidades de serviços:

Gerenciamento;

Planejamento e Estudos;

Projetos;

Serviços e Operações.

Como enviar o portfólio?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página do 123empregos.



