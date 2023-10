Coca-Cola abre processo seletivo com 735 vagas para NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do Brasil

Mais um grande processo seletivo aberto. Desta vez, as chances são para o norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Veja os cargos disponíveis.

Confira também como se inscrever.

Processo seletivo Coca-Cola

Se você está em busca de uma oportunidade de emprego temporário, fique atento ao processo seletivo da Solar Coca-Cola!

A fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil está com 735 vagas abertas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, como parte do seu programa anual de contratações temporárias, o Plano Verão 2023.

As vagas estão distribuídas entre 16 estados de atuação da empresa e incluem oportunidades para auxiliar de entrega, auxiliar de expedição, motorista de entrega, promotor de vendas e muito mais. A duração do trabalho varia de 30 a 90 dias, mas há possibilidade de efetivação.

Regras

Para se candidatar, é necessário ter idade acima de 18 anos. Os requisitos variam de acordo com o cargo: para o cargo de motorista, é necessário ter ensino médio completo, possuir CNH na categoria D e experiência na função. Já para as funções de auxiliar de entrega e de expedição, o único requisito é possuir ensino fundamental completo.

Como se inscrever no processo seletivo



Os interessados poderão se inscrever por meio da plataforma Gupy: https://solarcocacola.gupy.io. Para mais informações sobre estas e outras vagas, é preciso acessar o site: www.solarbr.com.br/trabalhe-conosco

A Solar Coca-Cola é uma empresa que valoriza as pessoas e busca promover um ambiente seguro e inclusivo para todos.

Uma das iniciativas que se destacam é o Programa de Diversidade e Inclusão, o #EuIncluo, que tem como objetivo incentivar a contratação, encarreiramento e retenção de talentos diversos, como mulheres, pessoas com deficiência e muitos outros.

A empresa entende que a diversidade é um fator importante para o sucesso dos negócios e, por isso, busca criar um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os colaboradores.

Além disso, a Solar Coca-Cola está sempre em busca de novas formas de valorizar as pessoas e criar oportunidades para o desenvolvimento profissional de cada um.

Se você é uma pessoa que valoriza a diversidade e a inclusão, a Solar Coca-Cola pode ser o lugar ideal para você.

Mais oportunidades no processo seletivo

Essa iniciativa oferece capacitação gratuita para jovens entre 16 e 25 anos que moram em comunidades de baixa renda.

O objetivo é facilitar o entendimento sobre o mercado de trabalho e direcionar os jovens a vagas de trabalho, com dicas reais e atualizadas sobre como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.

A Solar Coca-Cola entende que os jovens são o futuro do país e, por isso, busca criar oportunidades para que eles possam se desenvolver e alcançar seus objetivos profissionais. Além disso, a empresa valoriza a diversidade e a inclusão, o que significa que todos são bem-vindos e terão as mesmas oportunidades de crescimento.

O Coletivo Online da Solar Coca-Cola é uma iniciativa incrível que oferece capacitação gratuita para jovens entre 16 e 25 anos que moram em comunidades de baixa renda. E o melhor de tudo é que o programa é todo on-line e distribui conteúdos gratuitos por meio do WhatsApp, permitindo que os participantes realizem o curso em qualquer lugar, a qualquer momento.

Após a capacitação, os participantes recebem um certificado de conclusão para adicionar ao currículo e podem se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros. Ou seja, é uma oportunidade única de se capacitar, se destacar no mercado de trabalho e ter acesso a oportunidades exclusivas.

A Solar Coca-Cola entende que a educação é um fator importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens e, por isso, está sempre em busca de novas formas de oferecer capacitação e oportunidades de crescimento.

Para se inscrever, acesse este link: https://bit.ly/SOLAR2023.