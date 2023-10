Coca-Cola Femsa está COM MAIS DE 120 VAGAS ABERTAS; Veja!

A Coca-Cola Femsa, líder responsável pela produção e distribuição de mais de 100 marcas de bebidas, que conta com quase 40 centros de distribuição no Brasil, está com ótimas vagas em aberto. Posto isso, vale a pena verificar a lista de vagas:

Promotor (a) – Litoral Norte – Bertioga – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor (a) – Torres – RS – Demonstrador / Promotor;

Supervisor (a) de Merchandising – Serra Gaúcha – Porto Alegre – RS -Representação Comercial;

Técnico (a) de Processos Críticos – Santa Maria – RS – ETA / ETE;

Promotor (a) – Osasco – SP – Venda Externa;

Motorista Entregadora/Entregador – Itaquaquecetuba – SP – Motorista – Hab D;

Motorista Entregadora/Entregador – Osasco – SP – Motorista – Hab D;

Motorista Entregador (a) – São Paulo – SP – Motorista;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica – Santa Maria – RS – Manutenção Mecânica;

Vendedor (a) – Zona Leste – São Paulo – SP – Venda Externa;

Promotor (a) – Itaim Paulista – São Paulo – SP – Venda Externa;

Conferente – VAGA PCD – Osasco – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador (a) de Empilhadeira – Manobrista – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Vendedor JR – Zona Sul – São Paulo – SP – Venda Externa.

Mais sobre a Coca-Cola Femsa

Sobre a Coca-Cola Femsa, é importante frisar que a indústria é responsável por fabricar e distribuir Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle, Schweppes e outras bebidas do portfólio da The Coca-Cola Company em 10 países. Além disso, como trata-se de uma das marcas mais conhecidas de todo o mundo, está sempre em busca de evolução.

No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil, responsável por empregar cerca de 20 mil funcionários e atender mais de 72 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro e em parte do estado de Goiás.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: