COLA 2024 Segurança Social: Quanto aumentarão os benefícios para pessoas com dependentes?

EUem 2023, o Administração da Segurança Social (SSA) implementou uma taxa de 8,7 por cento Ajuste do custo de vida (COLA)marcando o maior aumento anual desde 1981.

Esses reajustes anuais têm como objetivo garantir que os benefícios da Previdência Social acompanhem a inflação. No entanto, para 2024, espera-se que o COLA seja significativamente mais baixo devido aos progressos alcançados pela Reserva Federal na contenção da inflação. O anúncio oficial do COLA da Segurança Social 2024 está previsto para meados de outubro.

“Se o índice COLA utilizado para a Segurança Social não acompanhar a inflação real que as pessoas experimentam, o seu poder de compra diminui”, Douglas Careypresidente e proprietário da WealthTrace, disse à Forbes.

“Vimos isso acontecer quase todos os anos nos últimos 10 anos como o COLA para Seguro Social consistentemente ficou abaixo da inflação normal.”

Quanto aumentarão os benefícios para pessoas com dependentes?

O cálculo do COLA da Segurança Social baseia-se no Índice de Preços ao Consumidor para Assalariados Urbanos e Trabalhadores de Escritório (IPC-W), que acompanha as mudanças nos preços ao consumidor dos trabalhadores operários americanos, incluindo trabalhadores horistas e administrativos. A leitura mais recente do IPC-W indica um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior.

Para contextualizar, o benefício médio da Previdência Social em agosto de 2023 era de US$ 1.705,79. Um COLA de três por cento traduzir-se-ia num aumento mensal de 51,17 dólares, resultando num benefício estimado de 1.756,96 dólares para 2024.

Além disso, o aumento estimado ano a ano para as taxas de pagamento por invalidez VA de 2024, em vigor a partir de 1º de dezembro de 2023, está na faixa de 2,8% a 3,1% com base nas últimas estimativas do COLA. A taxa oficial é normalmente anunciada em 13 de outubro de 2023 e finalizada em 1º de dezembro de 2023. Esses números estão sujeitos a alterações e o ajuste real pode variar.

Os indivíduos que dependem de benefícios de invalidez da Segurança Social ou VA devem manter-se atualizados com os anúncios oficiais para determinar com precisão os montantes dos seus benefícios futuros.