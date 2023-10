COLA Aumento 2024: Em que dia será divulgado o reajuste para o próximo ano?

Tele exato Ajuste do Custo de Vida (COLA) para 2024 será divulgado no dia 12 de outubro de 2023, quando serão divulgados os números da inflação do terceiro trimestre do ano.

De acordo com a Liga dos Idosos, o ajustamento deverá ser de 3,2 por cento, o que significa que os cheques do Rendimento de Segurança Suplementar serão reforçados por essa margem – embora deva ser notado que a sua previsão não é definitiva e se baseia em dados de agosto.

Segurança Social: Quando é anunciado o COLA, como é determinado e quanto as pessoas podem esperar?MC

O COLA necessita atualmente de ser ajustado por uma margem bastante significativa em resultado dos confinamentos provocados pela COVID-19 e da guerra na Ucrânia, que causaram um impacto na economia global.

Isto fez com que o aumento do COLA em 2023 atingisse 8,7 por cento, o que foi o máximo em quatro décadas.

Quando será anunciado o aumento do COLA 2024?

Embora as previsões já estejam sendo feitas, a data oficial de anúncio do aumento do COLA 2024 será quinta-feira, 12 de outubro de 2023.

Como o COLA é calculado?

O COLA é calculado com base no Índice de Preços ao Cliente para Assalariados Urbanos e Trabalhadores Escriturários (CPI-W).

Se o IPC-W aumentar, o COLA aumentará com ele, pois significa que a inflação é mais elevada e os salários reais são mais baixos.

Se o IPC-W cair ou não mudar, o COLA não aumentará, pois a inflação se estabilizou ou estabilizou ao longo do período de 12 meses.

Quem define o aumento do COLA 2024?

COLA é definido pela Administração da Segurança Socialuma parte do governo federal.

A sucursal recolhe muitos dados sobre o quadro económico e as taxas de inflação e toma decisões informadas para definir a taxa COLA.

No caso de uma paralisação governamental, que foi evitada por pouco, a administração continua operando normalmente como parte de um grupo exclusivo que não pode ser fechado.

Qual é o aumento recorde de COLA?

O COLA começou em 1975, o que significa que o processo foi aperfeiçoado nos 48 anos de prática seguintes.

O COLA atingiu o pico em 1980, quando subiu para uns enormes 14,3%, cerca de 5,6% mais do que no ano passado, que por si só foi o número mais elevado desde 1982.

Em raras ocasiões, o COLA não muda nada. Isso aconteceu três vezes na história: 2009, 2010 e 2015.