Colaborador e amigo de Bruce Willis diz que o ator perdeu sua habitual ‘alegria de viver’

Aé Bruce Willis‘ devastador Demência frontotemporal o diagnóstico avança em seu cérebro, há atualizações que continuarão chegando como migalhas de pão que vão devastando seus fãs aos poucos. Um de seus grandes amigos é showrunner e escritor Glenn Gordon Caron. Ele é uma das pessoas da indústria do entretenimento que tem tentado permanecer na vida do ator e recentemente conversou com o Correio de Nova York. De acordo com as vezes que visitou o ator, há uma parte de Bruce Willis que não existe mais. É um aspecto de sua personalidade que o descreve perfeitamente entre seus amigos ou colegas. Bruce sempre foi uma pessoa alegre que gostava da experiência de viver ao máximo. Que Bruce se foi, de acordo com Caron.

Bruce Willis visto em um vídeo emocionante com sua neta

Caron disse: “Minha sensação é que nos primeiros três minutos ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele costumava ser um leitor voraz – ele não queria que ninguém soubesse disso – e ele não está lendo agora. Todos aqueles as habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Eu tentei muito permanecer em sua vida. Ele é uma pessoa extraordinária. O que faz [his disease] tão alucinante é [that] se você já passou algum tempo com Bruce Willis, não há ninguém que tenha mais alegria de viver do que ele. Ele amava a vida e… simplesmente adorava acordar todas as manhãs e tentar viver a vida ao máximo. Portanto, a ideia de que ele agora vê a vida através de uma porta de tela, por assim dizer, faz muito pouco sentido. Ele é realmente um cara incrível. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá. Mas a alegria de viver desapareceu.”

A família de Bruce Willis é a que mais sofre

O aspecto menos negativo desta história comovente é que Bruce Willis nem percebe que ele se foi parcialmente. Significa que ele não está sofrendo. No entanto, já ouvimos do seu esposa e o resto dele família do quanto eles estão sofrendo com essa doença que está afastando deles seu amado Bruce. Em essência, ainda há uma sensação de que parte dele está lá, mas há aspectos-chave que fazem o coração de todos se partir porque eles não existem mais. Atualmente não há cura para a Demência Fronto Temporal, mas só podemos esperar que a ciência consiga encontrar uma solução logo, antes que seja tarde demais para pessoas que sofrem da mesma doença que Bruce.