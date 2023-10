Colliers CONTRATA em inúmeras cidades; Saiba mais!

A Colliers, empresa canadense líder em serviços imobiliários, com operações em mais de 60 países, está na procura por novos profissionais em solo brasileiro. Assim, caso você esteja na busca por um novo emprego, consulte a lista de vagas disponíveis:

Analista de Inteligência de Mercado Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Operacional – Campinas – SP – Efetivo;

Analista Operacional e Administrativo (a) JR – Campinas – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo Operacional – Mauá – SP – Efetivo;

Comprador (a) – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Propriedades – Interior – Araçariguama – SP – Efetivo: Elaboração de relatório operacional (ROP); Execução de todos os processos e fluxos padronizados; Atendimento e análise de auditoria externa; Elaboração de orçamento e garantir sua execução.

Mais sobre a Colliers

Dando mais informações sobre a Colliers, é importante frisar que a empresa conta com profissionais empreendedores trabalham colaborativamente para prestar consultoria especializada em imóveis e investimentos aos clientes.

Não à toa, há mais de 28 anos, sua liderança experiente com significativa propriedade interna entregou retornos de investimento anuais compostos de aproximadamente 20% aos acionistas.

Com receitas anuais de US$ 4,5 bilhões e mais de US$ 98 bilhões de ativos sob gestão, a Colliers maximiza o potencial de propriedades e ativos tangíveis para acelerar o sucesso de seus clientes, investidores e pessoal.

Por fim, valoriza a diversidade e inclusão, considera todas as pessoas para as vagas, independente de cor, raça, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência, idade, etc.

Como enviar o seu portfólio?



Você também pode gostar:

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Quer se manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado (a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!