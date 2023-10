Collin Morikawa vence o Zozo Championship no Japão pelo primeiro título do PGA Tour em mais de dois anos

Centrando no Campeonato Zozo no Japão foi especial para os americanos Collin Morikawacujos bisavós emigraram do país.

Mas o mais importante foi uma vitória – em qualquer lugar – depois de uma sequência de 27 meses sem vitórias no PGA Tour, quando as pessoas começaram a fazer perguntas sobre o seu jogo.

Ele rompeu o domingo com um par 63 de 7 abaixo do par 63 para uma vitória de seis tacadas para vencer o Zozo no Narashino Country Club, nos arredores de Tóquio.

“É tão bom que nem consigo explicar”, disse Morikawa. “Eu sabia que chegaria aqui em algum momento. É como conseguir sua primeira vitória, seu primeiro torneio importante.”

Ele disse que percebeu que as pessoas estavam perguntando por que ele não havia vencido. Ele disse que a vitória foi ainda mais especial, já que sua esposa Katherine Zhu estava na galeria e o beijou quando ele completou 18 anos.

“Eu tive que realmente olhar para trás e me perguntar o que havia de errado”, disse ele. “Qual é o raciocínio por trás de terminar em segundo – isso versus uma vitória. Esta vitória significa muito. Estar no Japão e ser meio japonês. Muita coisa aconteceu na semana passada.”

Americanos Beau Hossler e Eric Cole ficaram em segundo lugar, seis atrás, com final de 70 segundos.

Morikawa começou duas tacadas atrás do líder de 54 buracos, Justin Suh, que desmaiou em busca de sua primeira vitória no PGA Tour. Ele terminou com 74.

Morikawa teve quatro birdies nos nove da frente, acertou fairways de forma consistente, o que não fez no segundo e terceiro round, e continuou se afastando com mais três nos nove de trás, incluindo um de 10 pés no 18º.

Morikawa tem sido um dos jogadores mais assistidos do golfe – um dos melhores jogadores de ferro do jogo – então, embora ele tenha tido várias chances de vencer recentemente, não conseguir isso atraiu alguma atenção.

Seu último título do PGA Tour foi o British Open de 2021 – ele também venceu o PGA Championship de 2020 – e alguns meses depois se tornou o primeiro americano a terminar como jogador número 1 do European Tour, conquistando o DP World Tour Championship.

A única decepção em 2021 foi perder nos playoffs pela medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio.

O compatriota americano Justin Suh tinha uma vantagem de uma tacada após 54 buracos, buscando sua primeira vitória no PGA Tour. Ex-astro universitário como Morikawa, Suh caiu nos 18 finalistas e acertou 74.

Morikawa conhece a sensação de desmoronar.

Em janeiro, ele tinha uma vantagem de seis tacadas após 54 buracos no Sentry Tournament of Champions, mas acabou terminando em segundo depois de uma série de bogeys nos últimos buracos.

Morikawa, Rickie Fowler e Xander Schauffele estavam disputando seu primeiro evento depois de jogarem pelo lado perdedor da Ryder Cup, três semanas atrás, na Itália.