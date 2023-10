Com inscrições abertas, veja quem pode participar DESTE concurso TRT

Um concurso TRT – Tribunal Regional do Trabalho- é uma grande chance para aqueles que desejam mudar de vida. Os salários são atrativos.

Além disso, há oportunidades para vários cargos.

Trata-se do concurso TRT RN- Rio Grande do Norte.

Quem pode participar do concurso TRT

Os requisitos dos cargos são:

Para concorrer é necessário ter:

Analista Judiciário – Área Administrativa: Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade: Diploma de Graduação em Contabilidade, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

Analista Judiciário – Área Judiciária: Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista Judiciário – Área Judiciária, com Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal: Diploma de Graduação em Direito, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado em Tecnologia da Informação: Diploma de curso superior em Informática, ou de qualquer outro curso superior acrescido de curso de Pós-Graduação na área de Informática, devidamente registrados e fornecidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado em Medicina: Diploma de Graduação em Medicina, devidamente registrados, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

Técnico Judiciário – Área Administrativa: Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judiciária: Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e carteira nacional de habilitação categoria "B" ou superior.

Diploma de curso superior, em qualquer área de formação, inclusive Licenciatura Plena, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação e carteira nacional de habilitação categoria “B” ou superior. Técnico Judiciário – Apoio Especializado – Especialidade Segurança do Trabalho: Curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena e Curso Técnico em Segurança do Trabalho, ou Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e Identificação e Registro Profissional das Unidades Descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego, ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Sobre as vagas e inscrição do concurso TRT



Mais uma oportunidade no mundo dos concursos se abre com a oferta de 01 vaga imediata e a criação de um cadastro de reserva para cargos do quadro administrativo.

Este concurso TRT é destinado aos postos de Técnico e Analista Judiciário, ambos requerendo nível superior de escolaridade. Além da possibilidade de servir em uma área administrativa, os candidatos são atraídos pelos salários iniciais variando entre R$ 8.046,85 e R$ 15.128,00.

Para aqueles que estão interessados em participar deste processo seletivo, é necessário se inscrever até às 23h59 do dia 08 de novembro de 2023, considerando o horário de Brasília. As inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora, Fundação Carlos Chagas (FCC.

O valor da taxa de participação varia de acordo com o cargo pretendido. Para Técnico Judiciário, a taxa é de R$ 90,00, enquanto para Analista Judiciário, a taxa é de R$ 110,00.

Como serão as provas

O concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte (TRT RN) está prestes a selecionar candidatos através de um rigoroso processo de avaliação. Com um total de duas etapas, as provas objetivas e discursivas, o certame oferece a oportunidade de ingressar no serviço público. Vamos conhecer mais detalhes sobre essas etapas cruciais do concurso.

A primeira etapa do concurso TRT consiste na Prova Objetiva, que é eliminatória e classificatória. As provas serão realizadas no dia 17 de dezembro de 2023, em Natal, Rio Grande do Norte, no período da manhã. Para o cargo de Técnico, a prova terá uma duração de 4 horas, enquanto para o cargo de Analista, será de 4 horas e 30 minutos.

As Provas Objetivas compreendem questões de múltipla escolha, com 60 perguntas no total. Estas questões estão divididas entre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos do cargo.

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa;

Noções sobre o Direito das Pessoas com Deficiência;

Noções de Sustentabilidade;

Noções de Google Workspace;

Código de Ética e Regimento do TRT 21. Conhecimentos Específicos do Cargo: A segunda etapa do concurso TRT é a Prova Discursiva, que se aplica apenas aos candidatos ao cargo de Analista Judiciário. Esta etapa é eliminatória e classificatória e consiste em uma Redação. O candidato deve desenvolver um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma proposta única, com um tópico de interesse geral, não necessariamente vinculado ao Conteúdo Programático de Conhecimentos Específicos. É fundamental observar rigorosamente os limites de 20 a 30 linhas, pois a não conformidade com essas diretrizes resultará em perda de pontos na Redação. O concurso do TRT RN é uma oportunidade importante para aqueles que buscam ingressar no serviço público e demonstrar suas habilidades e conhecimentos.